벤틀리, 컨버터블 그랜드 투어러 ‘더 뉴 컨티넨탈 GTC’ 고객 인도 개시

벤틀리모터스코리아가 8년 만에 한국 시장에 다시 출시된 럭셔리 오픈톱 컨버터블 그랜드 투어러, ‘더 뉴 컨티넨탈 GTC(The New Continental GTC)’의 고객 인도를 시작한다고 2일 밝혔다.

더 뉴 컨티넨탈 GTC는 벤틀리 역사 상 최초로 플러그인 하이브리드 시스템을 탑재한 컨버터블 그랜드 투어러다.

더 뉴 컨티넨탈 GTC는 우아한 일상 주행의 여유와 짜릿한 스포츠 드라이빙을 넘나드는 주행 감성을 지녔으며, 장인정신과 첨단 기술이 완벽한 조화를 이뤄 가장 호화로운 오픈 에어링을 즐길 수 있는 그랜드 투어러로 거듭났다.

지난해 10월 한국 시장에 최초로 공개된 더 뉴 컨티넨탈 GTC는 고객의 주문을 접수하고 영국 크루(Crewe)의 벤틀리 드림 팩토리에서 수제작 공정을 거쳐 생산됐다.

이번에 인도가 시작되는 더 뉴 컨티넨탈 GTC 뮬리너(Mulliner)·스피드(Speed)는 슈퍼카 급 퍼포먼스를 발휘하는 ‘울트라 퍼포먼스 하이브리드(Ultra Performance Hybrid)’ 파워트레인이 탑재돼 벤틀리 역사 상 가장 강력한 성능을 내는 컨버터블 모델이다.

벤틀리모터스코리아는 더 뉴 컨티넨탈 GTC와 더불어 함께 고객 인도가 시작된 세단 모델 ‘더 뉴 플라잉스퍼’, 지난 5월 고객 인도가 시작된 ‘더 뉴 컨티넨탈 GT’, 럭셔리 SUV ‘벤테이가’와 플래그십 SUV ‘벤테이가 EWB’에 이르는 풀 라인업을 완성하며 한국 고객들의 섬세한 취향에 맞는 다양한 모델 선택지를 제공한다.

크리스티안 슐릭(Christian Schlick) 벤틀리모터스코리아 총괄상무는 “벤틀리를 대표하는 컨버터블 그랜드 투어러, 더 뉴 컨티넨탈 GTC의 컴백으로 한국 시장에서 럭셔리 그랜드 투어러 라인업이 완성됐다”며, “차세대 파워트레인과 장인정신이 완벽하게 결합된 더 뉴 컨티넨탈 GTC는 한국 고객들에게 이상적인 오픈 에어링 경험을 선사할 것”이라고 밝혔다.

한편 더 뉴 컨티넨탈 GTC는 뮬리너 한정판 코치빌트 모델인 바칼라(Bacalar)와 바투르(Batur)에서 선보인 새로운 디자인 DNA를 적용하고 벤틀리 그랜드 투어러의 헤리티지를 계승하는 비례감으로 도로 위에서 강렬한 존재감을 드러낸다.

더 뉴 컨티넨탈 GTC 뮬리너·스피드에 탑재된 울트라 퍼포먼스 하이브리드 파워트레인은 600마력(PS)을 발휘하는 4.0L V8 트윈터보 엔진과 190마력(PS)을 내는 전기 모터의 조합으로 시스템 출력 782마력(PS), 시스템 토크 102.0kg.m를 내뿜는다.

이는 일반도로용 벤틀리 역사 상 가장 강력한 성능으로, 0-100km/h 가속은 3.4초 만에 마무리되며, 최고속도는 285km/h에서 전자적으로 제한된다.

또 플러그인 하이브리드 시스템은 주행 중 엔진을 완전히 끌 수 있으며, 국내 인증 기준 1회 충전 시 63km를 전기 모터 만으로 달릴 수 있다. 공인연비는 복합 12.3km/L(도심 11.4km/L / 고속 13.8km/L)이며, 이산화탄소(CO2) 배출량은 48g/km을 인증 받았다.

25.9kWh 용량의 배터리는 더 뉴 컨티넨탈 GTC의 리어 액슬 후방에 탑재돼 이상적인 무게배분을 달성하며, 순수 전기 동력만으로 최고속도 140km/h까지 가속할 수 있다.

더 뉴 컨티넨탈 GTC 스피드와 뮬리너에는 궁극의 승차감과 코너링 성능을 구현하는 ‘벤틀리 퍼포먼스 액티브 섀시(Bentley Performance Active Chassis)’ 기술이 적용된다. 벤틀리 퍼포먼스 액티브 새시에는 ‘벤틀리 다이내믹 라이드’, ‘올 휠 스티어링’과 eLSD, 차세대 ESC 컨트롤 소프트웨어가 포함된다.

특히 새로운 트윈-밸브 댐퍼 시스템과 듀얼 챔버 에어 스프링은 압축 및 리바운드 댐핑 압력을 독립적으로 제어해 최상의 승차감을 완성했다.

여기에 더해 최상의 웰니스와 우아함을 지닌 ‘더 뉴 컨티넨탈 GTC 아주르(Azure)’, 벤틀리 고유의 주행 감각과 장인정신에 집중한 ‘더 뉴 컨티넨탈 GTC 코어(Core)’ 등 하이 퍼포먼스 하이브리드 파워트레인을 탑재한 라인업의 고객 인도 역시 연내 개시될 예정이다.

더 뉴 컨티넨탈 GTC의 국내 공식 판매 가격은 ▲더 뉴 컨티넨탈 GTC 뮬리너 4억 8290만 원 ▲더 뉴 컨티넨탈 GTC 스피드 4억 4660만 원 ▲ 더 뉴 컨티넨탈 GTC 아주르 4억 3230만 원 ▲ 더 뉴 컨티넨탈 GTC 코어 3억 7070만 원(모두 부가세 포함, 옵션에 따라 가격 상이)부터 시작된다.

이동준 기자 blondie@segye.com

