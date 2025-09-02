교촌에프앤비, 경희사이버대학교에 장학금 2000만원 기탁

지난 1일 서울 동대문구 경희사이버대학교에서 열린 장학금 전달식에서 강창동 교촌에프앤비㈜ 커뮤니케이션부문장(사진 왼쪽)과 변창구 경희사이버대학교 총장이 기념사진을 촬영하고 있다. 교촌에프앤비 제공

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비㈜는 2일 경희사이버대학교에 이주배경 성인학습자를 위한 장학금 2000만원을 전달했다고 밝혔다.

이주배경 성인학습자들의 교육 기회 확대와 사회 정착을 위한 이번 장학금은 교촌에프앤비와 경희사이버대학교, 사단법인 이주민센터 친구의 올해 6월 산학 협력 업무협약 일환이다.

세 기관은 다문화가정을 포함한 이주배경 성인학습자들에게 실질적인 교육 기회를 제공하고, 안정적인 한국 사회 적응을 돕는 데 협력하고 있다.

지난 1일 서울 동대문구 회기동 경희사이버대학교에서 열린 장학금 전달식에는 강창동 교촌에프앤비 커뮤니케이션부문장, 변창구 경희사이버대학교 총장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

이들은 장학금 전달과 함께 향후 협력 사업의 방향성을 공유하고 실천 의지를 다졌다.

교촌은 이주배경 성인학습자들이 학업을 지속하고 사회에 안정적으로 뿌리내릴 수 있도록 다양한 연계 프로그램을 전개할 계획이다.

교촌에프앤비 관계자는 “지역사회와 함께 걸어가는 공존의 가치를 실현해 나가겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]