제네시스, 신차 구매시 1.9% 저금리 할부 프로모션 진행

제네시스가 저금리로 차량을 구매할 수 있는 할부 금융상품 프로모션을 9월 한 달 간 운영한다고 2일 밝혔다.

프로모션 기간에 고객은 차량 금액의 1%를 선수금으로 납입하고 나머지 금액을 △1.9% 금리 36개월 할부 △2.9% 금리 48개월 할부 △3.9% 금리 60개월 할부 중 한가지 방식으로 선택해 지불하면 된다.

제네시스가 1%대의 저금리 금융상품을 제공하는 것은 이번이 처음으로, 전 차종이 프로모션 대상이다.

시그니처 할부 이용 고객은 기존 제네시스의 ‘THE BETTER CHOICE(더 베터 초이스)’ 프로그램과도 중복으로 혜택을 받을 수 있다.

THE BETTER CHOICE 프로그램은 현대차·외산차·제네시스 차종을 보유 또는 렌트 및 리스하던 고객이 제네시스 차량을 구매하는 경우 △기본 가격 할인 △캐시백 제공 △렌트 및 리스 비용 할인 등의 혜택을 제공한다.

제네시스 관계자는 “예비 제네시스 고객을 위해 1%대 금리 등 다양한 혜택을 준비했다”며 “앞으로 더 많은 고객이 합리적인 가격에 제네시스를 만날 수 있도록 다양한 프로모션을 마련하는 등 노력할 것”이라고 말했다.

한편 시그니처 할부 등 프로모션에 관한 자세한 내용은 제네시스 공식 홈페이지를 참고하면 된다.

이동준 기자 blondie@segye.com

