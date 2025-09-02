장성군 폐기물 처리 용역 업체 간 입찰 담합 의혹… 경찰 수사

전남 장성군이 발주한 폐기물 처리 용역 입찰 과정에서 업체 간 담합 행위가 있었다는 진정이 제기돼 경찰이 수사에 착수했다.

2일 광주 북부경찰서 등에 따르면 장성군이 발주한 건설 폐기물 처리 용역 입찰 과정에서 참여 업체 간 담합이 이뤄졌다는 진정을 최근 접수했다.

사진=연합뉴스

입찰에 참여했다가 낙찰받지 못한 업체가 제기한 진정에는 낙찰 업체와 또 다른 참여 업체 간 담합으로 불공정 입찰이 이뤄졌다는 주장이 담겼다.

수사에 나선 경찰은 압수한 업체 대표의 휴대전화를 디지털 포렌식 해 사실관계를 파악 중이다. 대표끼리 가족 관계인 두 업체는 2023년부터 올해 4월까지 최근 2년여간 수주 실적이 합산 99건 42억3120만원에 이른다.

현재까지 두 업체 간 담합이 이뤄진 정황은 발견되지 않았다고 경찰은 설명했다. 경찰 관계자는 “수사가 이제 시작되는 단계로 공무원 연루·위법 여부 등에 대해서는 밝혀진 것이 없다”고 말했다.

장성군 관계자는 “건설폐기물 처리 용역 입찰에 참가할 자격을 갖춘 업체가 관내에 1개뿐이어서 영광, 함평 등 인근 지역으로 범위를 확대했다”며 “제기된 의혹에 대해서는 사전에 인지하지 못했다”고 밝혔다. 군은 “경찰 수사를 통해 입찰 담합 의혹이 사실로 드러나면 상응하는 후속 조치를 하겠다”고 덧붙였다.

장성=김선덕기자 sdkim@segye.com

