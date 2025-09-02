4∼7일 광주서 박물관·미술관 박람회

문화체육관광부는 한국박물관협회, 광주광역시관광공사와 함께 4∼7일 광주 김대중컨벤션센터에서 ‘제2회 박물관·미술관 박람회’를 개최한다고 2일 밝혔다.

지난해 부산에 이어 광주에서 열리는 올해 박람회에선 ‘변화하는 사회와 박물관·미술관의 도전’이라는 대주제와 전통의 계승과 보존, 교육과 창의의 힘, 디지털 시대의 대전환이라는 세 가지 소주제를 통해 박물관·미술관이 나아갈 미래 방향을 살펴본다.

전국 박물관·미술관, 지자체·협회 및 산업체 등 지난해보다 46곳 늘어난 총 146개 기관이 참여해 346개 부스를 운영한다. 올해는 국립관 뿐만 아니라 소규모 사립관 57곳도 참여한다.

국립중앙박물관은 2020년부터 한국전자통신연구원(ETRI)과 협업하고 있는 데이터 확장, 플랫폼 관리, 문화자원 인공지능(AI) 모델 개발 등의 기술개발 성과를 공개한다.

국립현대미술관은 이건희 컬렉션에 전시된 이중섭, 은지화 등의 작품을 영상으로 소개하고, 가상현실(VR) 전시 체험 서비스를 제공한다.

국립민속박물관은 찾아가는 어린이박물관 버스, 다문화 꾸러미를 활용한 베트남 문화 체험, 보관 자료(아카이브) 검색서비스 등을 준비했다.

국립박물관문화재단은 기념품인 뮷즈를 판매한다. 최근 품절 대란이 일어난 까치와 호랑이 기념품을 매일 100개 한정으로 판매하고, 박람회 말미에는 뮷즈 10% 할인 행사도 진행한다.

문체부도 홍보관을 마련해 박물관·미술관 관련 정책과 제도, 지원 사업에 대한 유용한 정보를 제공한다.

박물관·미술관 현안 관련 전문가들의 견해를 들을 수 있는 학술 토론회도 진행된다.

4일 김대중컨벤션센터 3층 회의실에서 국내외 박물관·미술관 관계자들의 지식을 공유하는 국제 학술 토론회가 열린다. 5일에는 전은실 책과인쇄박물관장, 김철수 대산미술관장, 이범관 지적박물관장의 주제별 발표와 이지엽 시인의 시 낭송, 남도 판소리 공연을 곁들인 뮤지엄 콘서트가 진행된다. 6일에는 박암종 사립박물관협회장과 채종기 은암미술관장, 임양수 땅끝해양자연사박물관장이 관장과의 대화에 참여해 박물관·미술관 관계자들과 교류한다.

다양한 체험·교육 프로그램과 디지털 실감영상 콘텐츠도 운영한다. 쉐마미술관의 툭툭,톡톡-다양한 물질의 모빌 만들기, 조선민화박물관의 민화컵받침, 조선대학교 박물관의 사방등 만들기 등 23개 체험·교육 프로그램과 강산무진도, 고궁연화, 이음·리듬 등 디지털 실감영상 작품 28개를 만날 수 있다.

광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com

