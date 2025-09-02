한국공항공사, AI로 공항 업무 혁신 나서

한국공항공사가 업무 개선을 위해 인공지능(AI) 기술 활용체계를 구축한다.

한국공항공사는 2일 공항 업무혁신을 위한 ‘AI 혁신위원회’를 개최했다고 밝혔다.

2일 열린 AI 혁신위원회 회의 모습

정부의 ‘AI 3대 강국 도약 전략’에 맞춰 AI 기반 업무 혁신역량을 강화하는 등 전사 차원의 AI기술 활용 체계를 구축하기 위해 회의를 열었다고 공사는 설명했다.

이날 AI기술을 공항운영에 적용하기 위한 세부방안을 논의했다. 이를 위해 2030년까지 단계적으로 공항에 도입할 50개 이행과제와 12대 중점과제를 선정했다.

50개 이행과제는 내년까지 가시적 성과 도출이 가능한 단기 과제와 국민의 안전과 관련되거나 사업 규모가 큰 중장기 과제로 구분해 체계적으로 추진한다. 중장기과제는 내년부터 실시설계를 거쳐 단계적으로 추진하고 우수 성과에 대해 해외사업 수주 등에 적극 활용할 계획이다.

12대 중점과제로는 공항이용객이 직접 체감할 수 있는 ‘AI X-ray 판독지원시스템’, ‘AI 고객만족센터 구축’과 공항 안전성 확보를 위한 ‘AI 기반 UAM 실증사업’, ‘AI 기반 관제지원시스템’이 선정됐다. 또 ‘AI 기반 감사체계’, ‘AI 활용 상업시설 매출관리’, ‘AI 에이전트(스마트워크)’ 등 업무혁신을 위한 과제가 포함됐다.

이정기 사장직무대행은 “이번에 선정된 AI 혁신과제를 본격 추진해 국민체감형 공항서비스 혁신과 업무 효율화를 실현할 것이며, 우리나라가 AI 3대 강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

