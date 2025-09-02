카리나의 '감성 폭발'… 그림 같은 가을 화보 속 '문학소녀'

카리나의 그림 같은 화보가 공개됐다. 노르디스크 제공

에스파 카리나의 그림 같은 가을 화보가 공개됐다.

감성 라이프스타일 아웃도어 브랜드 노르디스크(NORDISK)는 전속 모델 카리나와 함께한 2025 가을 시즌 캠페인을 공개했다.

이번 캠페인에서 카리나는 실내와 야외 캠핑장을 넘나들며 깊어가는 계절의 낭만을 그림처럼 섬세하게 표현했다.

카리나의 그림 같은 화보가 공개됐다. 노르디스크 제공

아늑한 공간에서 책을 읽거나, 티타임을 즐기는 모습 속에서 그녀 특유의 우아하면서도 따뜻한 매력이 자연스럽게 스며들며 감성적인 무드를 완성했다. 책을 들고 책장에 기대어 서 있는 모습은 흡사 ‘문학소녀’를 연상케 했다.

이번 화보에서 카리나는 포근한 플리스 아우터와 퀼팅 재킷 등을 착용하고, 가을 햇살 속 여유로운 오후를 연출하며 자연과 일상의 경계를 허무는 아웃도어 라이프스타일을 감각적으로 보여줬다.

카리나의 그림 같은 화보가 공개됐다. 노르디스크 제공

카리나는 편안하면서도 세련된 스타일을 자신만의 분위기로 소화해내며, 보는 이들에게 계절의 감성을 고스란히 전했다. 어느새 성큼 다가온 가을을 맞이하는 카리나는 이번 화보에서 따스한 햇살 같기도, 선선한 바람을 부르는 것 같기도 하다.

평소 카리나의 이미지를 두고 ‘차분하고 서늘하다’고 말하는 팬들이 다소 있었지만, 이번 화보만큼은 따뜻한 분위기에서 카리나의 새로운 매력이 엿보였다.

카리나의 그림 같은 화보가 공개됐다. 노르디스크 제공

노르디스크 관계자는 “이번 캠페인은 카리나의 감성적인 순간들을 담아내며, 일상 속에 자연스럽게 스며드는 아웃도어 무드를 표현하고자 했다”며 “FW 시즌 노르디스크와 카리나의 감성을 경험하시길 바란다”고 전했다.

이번 노르디스크 가을 캠페인은 화보뿐 아니라 숏폼 영상, 스케치 영상 등 다양한 디지털 콘텐츠로 제작됐다. 새로운 매력을 선보이는 가을의 카리나는 9월 2일부터 노르디스크 공식 채널을 통해 순차 공개될 예정이다.

일명 ‘쇠맛’이라고도 불리는 파워풀하고 강렬한 스타일링부터, 정적이고 감성적인 스타일링까지 아우르는 카리나의 무한한 변신에 기대가 모인다.

한편, 카리나는 지난 8월 에스파 세 번째 단독 콘서트를 성황리에 마친 데 이어, 오는 9월 5일 여섯 번째 미니앨범 ‘Rich Man’으로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

이정문 온라인 뉴스 기자 moon77@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]