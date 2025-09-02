세계일보

검색

육군 대위, 대구 수성못 인근서 총상 입고 숨진 채 발견

관련이슈 디지털기획

입력 : 2025-09-02 09:02:32 수정 : 2025-09-02 09:02:31
대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

2일 오전 6시 40분쯤 대구 수성구 수성못 상화동산에서 한 남성이 숨져 있다는 시민 신고가 경찰에 접수됐다.

 

119구급대. 연합뉴스

해당 남성은 육군 직할부대 소속 대위로 당시 총상을 입은 상태였다. 곁에는 군용 소총이 함께 발견됐다.

 

군 검찰은 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.


대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]

오피니언

포토

아이유 '눈부신 미모'
  • 아이유 '눈부신 미모'
  • 이주빈 '깜찍한 볼콕'
  • 신은수 ‘심쿵’
  • 서예지 '반가운 손인사'