배우 전성환, 노환으로 별세…'뿌리 깊은 나무' 등 출연

한국연극협회는 부산 연극계 거목인 배우 전성환이 지난 달 31일 별세했다.

1940년 북간도에서 태어난 고인은 1951년 1·4 후퇴 때 부산에 정착한 뒤 1963년 동생인 배우 고(故) 전승환과 함께 극단 전위무대를 창단하며 연극계에 몸을 담았다.

부산 지역 연극 무대에서 주로 활동하던 전성환은 2003년 영화 '청풍명월'을 시작으로 영화와 방송에도 다수 출연하며 얼굴을 알렸다. 2005년에는 영화 '활'의 주연으로 칸영화제 레드카펫을 밟았다. '태왕사신기', '제빵왕 김탁구', '뿌리 깊은 나무' 등 드라마에도 출연해 친근하면서도 카리스마 넘치는 연기를 선보였다.

한국연극협회 부산지회장과 부산시립극단 수석 연출, 부산시립극단 예술감독위원장 등을 역임했으며 부산 MBC 프로듀서로도 활동했다.

2001년 지역 연극인 최초로 이해랑연극상을 받았고, 부산 문화예술대상, 부산시문화상, 한국연극협회 자랑스런 연극인상, 한국예총 예총예술문화상 대상 등을 수상했다.

장례는 대한민국연극인장으로 진행된다. 유족으로는 아들 지웅, 딸 지현·지인 씨가 있다.

빈소는 부산 온종합병원장례식장 303호에 마련됐으며 발인은 3일 오전 9시다.

