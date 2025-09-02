'재혼' 서동주 "결혼 전부터 2세 준비…배아 2개밖에 못 모아"

신혼 3개월 차인 방송인 서동주가 시험관 시술 고충을 털어놨다.

서동주는 1일 방송된 SBS TV 예능물 '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에 스페셜 MC로 출연해 이렇게 밝혔다.

서동주. SBS TV '동상이몽' 캡처

서동주는 이날 시험관 시술 아홉 번 끝에 난임 병원을 졸업하는 양현민, 최참사랑의 모습을 보고 부러움을 표했다.

역시 2세를 준비 중인 서동주는 "(녹화날인) 오늘도 (시험관) 주사를 맞고 왔다. 사실 결혼식 전부터 2세를 준비했다"고 설명했다.

그런데 배아가 잘 안 모여서 몇 개 없다고 했다.

"제 경우엔 난자 채취가 수월하지 않아서 1년 정도 시험관 준비를 했는데, 배아를 두 개밖에 못 모았다"는 것이다.

서동주는 "배아를 네 개 모으면 이식을 해보려고 열심히 모으는 중"이라고 설명했다.

서동주의 이전 삶에선 노력한 만큼 대가가 따랐다. 공부, 변호사가 예다.

그런데 "임신은 제가 열심히 한다고 되는 게 아니더라"고 아쉬워했다.

또 "난임 병원 상담을 가면, 제 난소 나이가 많으니까 의사들이 팩폭을 하지 않나. 처음에는 그 말들이 많이 상처가 됐다"고 털어놨다.

한편 서동주는 지난 6월 4세 연하로, 방송인 장성규 소속사의 임원과 재혼했다.

서동주는 개그맨 서세원(1956~2023)과 CF모델 출신 서정희 딸이다. 2010년 여섯 살 연상 하버드대 출신과 결혼했다. 2018년 SNS를 통해 "4년 전 이혼했다"고 알렸다. 미국 샌프란시스코 대학교 로스쿨 졸업 후 현지 변호사 자격을 취득했다.

국내 법무법인 해외 파트너 변호사로 일하며 방송계에서도 활동 중이다. 서정희는 여섯 살 연하 건축가 김태현과 재혼을 앞두고 있다.

<뉴시스>

