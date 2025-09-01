포항시, 2025 인구주택총조사 조사원 모집 홍보 전개

경북 포항시는 오는 11월부터 시작되는 2025 인구주택총조사의 성공적 수행을 위해 1일 KTX포항역과 죽도시장에서 시민들을 대상으로 조사원 모집 거리 홍보를 실시했다고 밝혔다.

이날 홍보에는 포항시 디지털융합산업과 빅데이터통계팀 직원 4명과 총조사관리자 등 조사요원 6명이 참여했다.

포항시는 1일 KTX포항역과 죽도시장에서 2025 인구주택총조사의 조사원 모집을 위한 거리 홍보를 실시한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

이들은 안내 현수막을 설치하고 시민들에게 전단지를 배포하며 조사원 활동의 필요성과 장점을 상세히 알리고 지원을 유도했다.

시는 이번 조사에 총 253명의 조사원 모집을 목표로 하고 있으며, 9월 1일 기준으로 목표 인원의 절반가량이 접수된 상태다.

특히 모집률이 낮은 남구 지역의 경우 지역 사정에 밝은 공인중개사의 참여를 독려하기 위해 한국공인중개사협회 포항남구지회(지회장 김현운)를 직접 방문해 협조를 요청하기도 했다.

시는 모집 마감일인 이달 17일까지 적극적인 홍보 활동을 지속해 목표 인원을 반드시 확보한다는 계획이다.

정명숙 시 디지털융합산업과장은 “인구주택총조사는 국가 정책 수립의 핵심 기초자료를 마련하는 중요한 조사”라며 “통계조사 활동은 단순한 아르바이트가 아니라 국가 통계 작성에 직접 기여하는 의미 있는 활동으로, 보람과 성취감을 얻을 수 있는 기회”라고 강조했다.

김정표 시 일자리경제국장은 “짧은 기간이지만 안정적 수입을 보장받을 뿐만 아니라 국가 통계 신뢰성 제고에 기여하는 뜻깊은 경험이 될 것”이라며 “많은 시민들이 조사원 모집에 동참해 성공적인 총조사가 이뤄질 수 있도록 적극적인 관심과 참여를 당부드린다”고 말했다.

