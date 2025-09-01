“스팀 기계 폭발”…평택 화장품 공장 사고로 11명 부상

경기 평택시의 한 화장품 공장에서 폭발 사고가 일어나 11명이 다쳤다. 알 수 없는 이유로 스팀 기계가 터지면서 근로자들이 1∼2도 화상을 입었으나 심정지 등 생명이 위독한 환자는 없는 것으로 파악됐다.
1일 경기소방재난본부에 따르면 이날 오후 3시11분쯤 평택시 모곡동에 있는 화장품 공장에서 폭발 사고가 일어났다.
이로 인해 남성 2명, 여성 9명 등 근로자 11명이 화상을 입었다. 부상자 중 3명은 중상이나, 심정지 등 심각한 상태는 아니라고 소방 관계자는 전했다.
신고 접수 7분 만에 현장에 도착한 소방당국은 장비 13대와 인력 33명을 동원해 부상자들을 병원으로 옮겼다. 이어 경찰에 공동대응을 요청해 수습 작업을 벌였다.
사고가 난 공장은 109만㎡ 규모의 평택 송탄일반산업단지에 있으며 화장품과 의약외품을 연구·개발·생산하는 제조자개발생산(ODM) 업체의 공장 중 한 곳이다.
경찰 관계자는 “화장품 용기에 붙이는 포장지(필름)를 수축하는 공정에서 스팀 기계가 폭발했다는 진술을 확보했다”고 전했다.
경찰은 공장 관계자들을 상대로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.
평택=오상도 기자 sdoh@segye.com
