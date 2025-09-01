최성환 SK네트웍스 사장, 트럼프 차남 만나 AI 등 협력 논의

SK네트웍스는 최성환 사업총괄사장이 최근 도널드 트럼프 미국 대통령의 차남인 에릭 트럼프를 만나 파트너십 구축 방안을 논의했다고 1일 밝혔다.



최 사장은 지난달 30일 자신의 소셜미디어(SNS) 채널에 에릭 트럼프와 함께 찍은 사진을 게시하고 그와 저녁을 함께 했다고 소개했다.

'트럼프 차남' 에릭 트럼프 만난 최성환 SK네트웍스 사장. 연합뉴스

SK네트웍스 관계자는 "에릭 트럼프가 지난달 29일 홍콩에서 열린 '비트코인 아시아 2025' 콘퍼런스에 연사로 참석한 것을 감안하면 이 행사 후 두 사람이 만난 것으로 보인다"고 말했다.



최 사장은 지난 2023년 챗GPT 개발사인 오픈AI의 샘 올트먼 CEO가 한국을 찾았을 때 기업인으로는 유일하게 단독 미팅을 했고, 지난 5월 리시 수낵 영국 전 총리와 회담한 바 있다.



SK네트웍스 관계자는 "두 사람이 글로벌 경제 및 인공지능(AI) 산업, 비트코인 등 가상화폐 관련 사업 현황 및 전망을 공유하고 아시아 시장에서의 협력 가능성에 대한 이야기를 나눴을 것으로 보인다"며 "최 사장의 교류 행보가 SK네트웍스가 AI 기업으로서 위상을 견고히 하는 데 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]