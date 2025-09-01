여야 개회식부터 ‘드레스코드’ 기싸움… 멀고 먼 협치

이재명정부 첫 정기국회가 열린 1일, 우원식 국회의장이 내년 6월 치러지는 지방선거를 1차 개헌 시한으로 제안했다. 여야에 내달 초 개헌특별위원회 구성도 요청했다. 우 의장은 여야 협치를 당부했지만 이날 여야의 ‘드레스 코드’부터 화합과는 거리가 멀었다. 더불어민주당 의원들은 한복을 입은 반면, 국민의힘 의원들은 상복을 입고 개회식에 참석했다.



우 의장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 제429회 개회사를 통해 “개헌의 필요성에는 이미 국민적 공감대가 넓다. 대통령의 의지도 확고하고, 지난 대선에서 여야 정당 모두 약속했다”며 “지금 이 기회를 잡아야 한다”고 말했다.

김민석 국무총리, 김상환 헌법재판소장, 조희대 대법원장, 최재 감사원장과 국무위원들이 1일 국회에서 열린 정기국회 개회식에 참석해 애국가를 부르고 있다. 연합뉴스

우 의장은 “민주주의의 제도적 빈틈을 메워야 한다. 정권의 성격에 따라 민주주의가 존중되거나 훼손당하는 불안정성을 해소할 필요가 있다”며 “민주주의가 요구하는 대화와 타협, 책임정치가 작동할 수 있는 기반도 만들어야 한다”고 지적했다. 지난해 12·3 비상계엄 사태와 최근 여야의 극한 대치 상황을 언급한 것으로 해석된다.



이어 우 의장은 “내년 지방선거일(6월3일)을 1차 시한으로 제안한다”며 ‘국회 주도의 개헌’을 강조했다. 그는 “추진 과정은, 국회가 중심을 잡고 정부와 잘 협의하면서 국민 의견을 수렴해가는 것이 바람직하다”며 “정권을 불문하고 그간 몇 차례 대통령이 주도한 개헌은 야당의 비판으로 무산된 경험이 있다”고 지적했다.



우 의장은 “이번 정기국회에서 헌법개정특위를 구성하자”며 “늦어도 10월 초에는 개헌특위 구성결의안을 의결해야 국정감사가 끝나는 대로 본격적인 논의에 들어갈 수 있다”고 요청했다.

우원식 국회의장이 1일 서울 여의도 국회에서 제429회 국회 정기회 개회식 직후 열린 1차 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴스1

우 의장은 개회사를 통해 수차례 여야 협치를 당부했지만 정작 이날 여야 의원들은 상반된 옷차림으로 본회의장에 나타났다. 민주당 의원들은 한복 차림으로 본회의장에 등장한 반면, 국민의힘 의원들은 남색 또는 검은색 정장, 어두운색 넥타이와 ‘근조(謹弔) 의회 민주주의’라는 문구가 쓰인 리본 등 상복을 연상케 하는 차림이었다.



이를 두고 “국민의힘에 상사(喪事)가 발생한지 몰랐다. 부고를 내주면 조문하고 슬픔을 함께 나누도록 하겠다”(민주당 박수현 수석대변인), “저희는 대한민국 헌법질서와 의회 민주주의가 상당한 위기에 처해 있다고 보는 반면, 민주당은 축하하는 분위기 같다”(국민의힘 박수민 의원) 등 설전이 오가기도 했다.

국민의힘 권선동 의원이 1일 국회에서 열린 제429회 국회 정기회 개회식에 참석해 자리에 앉아 있다. 연합뉴스

양당 지도부 역시 정기국회에서의 힘싸움을 예고한 상황이다. 민주당 정청래 대표는 최고위원회의에서 “민주당은 개혁의 골든타임을 절대로 실기하지 않겠다”며 “검찰·언론·사법개혁, 3대 개혁의 시대적 과제를 이번 정기국회에서 반드시 완수하겠다”고 다짐했다. 국민의힘 송언석 원내대표는 “국민의힘은 이번 정기국회에서 국민의 삶을 파괴하는 이재명정권의 무능한 국정운영에 대해서 처절하게 맞서 싸우겠다”고 강조했다.



한편 이날 김민석 국무총리는 국민의힘 장동혁 대표를 예방했다. 김 총리는 “(대통령과 여야 지도부 사이에) 조속히 회동이 이뤄져 국민이 궁금해하는 대목에 장 대표가 직접 듣고 묻고, 설명을 들을 기회가 만들어지면 좋겠다”고 말했다. 장 대표는 “여야가 손을 잡기에는 거리가 너무 먼 것 같다”며 “미래로 나아가자고 하면서 계속 과거의 일로 무리하게 야당을 공격하는 것에 집중하고 있는 것이 아닌가. 그래서 야당에도 협치의 손을 내밀지 못하는 것 아닌가 하는 안타까움이 있다”고 밝혔다.

