‘3多’ 건설업에 산재 사망 몰려… “구조 개혁까지 손대야” [심층기획-'산재 전쟁 한 달' 긴급진단]

이재명 대통령이 지난 7월29일 최초로 생중계된 국무회의에서 “후진적인 산업재해를 영구히 추방해야 한다”며 ‘산재와의 전쟁’을 선포한 지 한 달여 지난 가운데 그 사이 일터에서 사고로 집으로 돌아가지 못한 노동자가 최소 37명 있었던 것으로 확인됐다.

이들 3명 중 1명 가까이가 건설업 종사자였다. 재해 유형으로는 ‘떨어짐’이 압도적으로 많았다. 연령대가 확인되는 재해자 중 60대 이상 비중은 40%에 육박했다. 불과 한 달 사이 발생한 사망사고지만, 하나하나 뜯어보면 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 산재 사망률 1위란 오명이 따라붙는 우리나라 산재의 구조적 특징이 고스란히 드러난다.



1일 세계일보가 고용노동부의 출입기자단 알림·중대재해 사이렌, 한국산업안전보건공단 사망사고 속보를 전수 분석한 결과 ‘산재와의 전쟁’ 선포(7월29일) 후 최근까지 확인되는 산재 사망자 37명 중 건설업 종사자는 32.4% 수준인 12명으로 단일 업종 중 가장 많았다. 이어 제조업이 8명(21.6%)이었고, 이 밖에 분류되지 않은 기타업이 17명(45.9%)이었다.

경기도 광명시 신안산선 지하터널 붕괴 현장.

건설업에 사고 사망자가 집중된 특징은 공식 통계에서도 두드러지게 나타난다.



노동부가 올 4월 발표한 2024년 산업재해 현황 자료를 보면 업종별 사고사망자 비중은 전체 인원(827명) 중 건설업이 39.7%(328명)로 가장 높았다. 두 번째로 높은 제조업(22.6%)의 경우 지난해 기준 종사자 수가 408만1069명으로 건설업(208만4092명) 대비 2배 가까이 많은 걸 고려하면, 건설업의 산재 위험이 다른 업종을 압도하고 있다는 게 확인된다.



재해 유형별로 보면 지난 한 달간 산재 사망사고 3건 중 1건 가까이가 떨어짐으로 인한 사고였다. 떨어짐 사고 사망자가 12명으로 전체 재해유형 중 가장 많았고, 이어 맞음 5명(13.5%), 감전과 깔림·뒤집힘이 각각 4명(10.8%) 등 순이었다.

서울세종고속도로 교량 사고 모습.

떨어짐은 비교적 치명률이 높은 재해유형으로 평가된다. 당장 지난해 기준으로 다친 사람까지 포함한 사고 재해자의 경우 넘어짐(2만8244명)이 떨어짐(1만4655명)의 2배 가까이 됐지만, 사망자만 따졌을 때는 떨어짐(278명)이 넘어짐(41명)의 6배를 훌쩍 뛰어넘는 수준이었다. 이는 곧장 건설업 사고 사망자 집중 현상과도 연결된다. 치명률이 높은 재해유형인 떨어짐이 건설업에 실제 집중적으로 발생하고 있기 때문이다.



지난 한 달 사이 발생한 산재 사망사고에선 이뿐 아니라 고령화도 두드러지게 확인된다.

연령대가 확인되는 사망자 31명 중 60대 이상 비율이 38.7%(60대 10명·70대 2명)나 됐다. 나머지는 50대가 10명, 30대 5명, 40대 4명이었다. 이밖에 산재 사망자 중 외국인이 6명 확인됐고, 소속 업체가 확인되는 경우에 한해 하청업체 직원인 사례가 8명 있었다.



전문가들은 “고령·외국인 노동자, 하청 문제 또한 건설업과 밀접한 관련이 있다”고 지적하며 이재명정부의 산재 전쟁이 이런 구조 개혁까지 나아가야 한다는 의견을 내놓는다. 이종섭 고려대 노동대학원 교수는 “우리나라에서는 건설업과 공공부문 사업에서 두드러지는데 수주한 업체가 신경영 기법이란 이름으로 하청에 재하청, 재재하청을 주는 게 만연하다. 이 과정에서 안전 비용이 최소화하면서 미자격 인원이 투입되거나 안전 장비가 제공되지 않고 저임금인 외국인 노동자가 일을 하다가 사고가 나는 경우가 빈번하다”며 “재하청을 전면 제한하거나 산업안전 문제 관련 처벌은 원청이 책임지도록 하는 등 법·제도 개선을 고민해야 한다”고 주장했다.

2020년 시행된 김용균법으로 ‘근로자 안전 및 보건에 유해하거나 위험한 작업’의 도급이 금지됐지만 그 대상이 너무 제한적이라는 목소리도 나온다. 실제 법상 도급이 금지된 작업은 도금작업, 수은·납·카드뮴의 제련·주립·가공·가열작업 등 수준이다. 김성희 고려대 노동문제연구소 교수는 “애초 법을 만들 때 취지인 ‘생명·안전 관련 업무의 외주화 제한’이 너무 좁게 해석됐다”며 “외주화 제한 대상을 확대하거나, 그게 부담스럽다면 외주화 타당성이 입증된 경우에 하청이 가능하도록 하는 안을 고민해볼 필요가 있다”고 했다.

김승환·이지민 기자

