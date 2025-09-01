‘행안부 산하’로 기우는 중수청 … 당정은 “미정”

중대범죄수사청(중수청)을 행정안전부 소속으로 두기로 했다는 주장이 여당에서 제기되며 논란이 확산하는 가운데, 이재명 대통령이 김민석 국무총리와 비공개 주례회동을 갖고 검찰개혁 현안을 논의한 것으로 1일 알려졌다. 당정은 “아직 논의 중인 사안”이라며 선을 그었지만, 중수청을 행안부 산하에 두는 방안이 유력하다는 관측이 나온다.



더불어민주당 박지원 의원은 이날 SBS라디오에서 김 총리, 정성호 법무부 장관, 윤호중 행정안전부 장관의 지난 주말 회동을 언급하며 “중수청은 행안부 장관 산하에 두는 것으로 결정된 것으로 알고 있다”고 말했다. 그동안 중수청의 관할 부처에 대해 민주당은 행안부를, 정 장관은 법무부를 주장하며 이견을 보여왔다.

박지원 더불어민주당 의원이 1일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제429회 국회(정기회) 개회식에서 정성호 법무부 장관과 대화하고 있다. 뉴스1

민주당은 “박 의원의 의견”이라며 즉각 선을 그었다. 박수현 수석대변인은 최고위원회의 후 기자들과 만나 “검찰청 폐지, 공소청은 법무부 산하에 그리고 중수청은 행안부에 두는 것으로 국정기획위원회가 의견을 모았지만, 중수청을 행안부에 둘 건지는 좀 더 토론하자는 데 어떠한 변화도 없다”며 “지금 비공개로 이 문제를 토론하고 조율하는데, 이걸 공개적으로 말씀드릴 시점이 무르익어가고 있다”고 말했다. 오는 4일 국회 법제사법위원회 입법 공청회와 의원총회 토론을 거쳐 최종 방침을 정하겠다는 것이다.



정 장관은 이날 오후 국회 본회의장에서 기자들과 만나 중수청을 행안부 산하에 두는 방안이 확정됐느냐는 질문에 “확정된 게 아니라 지금 논의 중”이라고 답했다. 윤 장관도 국회에서 기자들과 만나 ‘중수청을 행안부 소속으로 두는 게 유력해졌느냐’는 질문에 “발표할 때가 되면 알게 될 것”이라며 말을 아꼈다. 그는 ‘아직 정해진 게 없다고 보면 되느냐’는 질문에 “네”라고 짧게 답했다.



이 대통령은 이날 대통령실에서 김 총리와 비공개 주례회동을 하고 검찰개혁을 포함한 현안 등을 논의한 것으로 전해졌다.

조희연·박영준 기자

