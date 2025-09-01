“여윳돈 없다” 美 중산층도 소비심리 꽁꽁… 경제위기감 확산

도널드 트럼프 미국 대통령 행정부의 관세 및 이민 정책에 대한 불확실성이 커지면서 미국 내 경제 위기감이 확산하고 있다. 관세 부과가 물가 상승으로 이어질 것이라는 거듭된 전망에 미국 중산층의 소비심리마저 크게 위축된 데다 이민자 추방에 따른 노동력 감소로 경제성장률마저 떨어질 것으로 예고됐다.



지난달 31일(현지시간) 미국 월스트리트저널(WSJ)은 미국 저소득층에 이어 중산층의 소비심리가 나빠지고 있다고 보도했다. 중산층은 8월 들어 경제 상황에 대해 급격히 비관적인 견해를 보이기 시작한 것으로 전해졌다.

미국 소비자 전반의 심리 악화는 시장이 주목하는 주요 심리지표에서 이미 확인됐다. 미시간대가 집계하는 8월 소비자심리지수는 58.2로 한 달 전보다 5.7% 떨어졌다. 이 지수는 트럼프 행정부의 관세 정책의 불확실성 탓에 올해 초 하락 흐름을 지속하다가 5월 보합에 머문 뒤 6~7월 무역 협상 진전과 증시 랠리에 힘입어 반등했다. 하지만 관세 부과가 인플레이션 압력으로 이어질 것이라는 전망이 거듭되면서 소비자 심리가 다시 하락한 것으로 보인다.



WSJ는 이런 흐름의 주요 원인이 미국 중산층의 경제 심리 위축에 있다고 분석했다. 소득 연 5만달러(약 7000만원) 미만의 가계는 올해 들어 경제 심리가 이미 악화한 상태이고, 소득 연 10만달러(약 1억4000만원) 이상의 가계는 여전히 낙관론을 유지하고 있는 상황에서 소득 연 5만~10만달러 구간 가계의 심리가 최근 들어 급격히 악화했다는 것이다.



실제 시장조사업체 모닝컨설트의 일간 소비자심리지수 자료에 따르면 5만~10만달러 구간 가계의 심리지수는 4% 넘게 하락했다.

이런 가운데 트럼프 대통령 행정부의 강경한 이민자 추방 정책으로 고용 둔화 현상까지 나타나면서 미국의 경제 전망은 더욱 어둡다.



이날 파이낸셜타임스(FT)는 “2년간 미국에서 일할 수 있도록 허용하는 CHNV 프로그램이 잇따라 취소되면서 아이오와주 등 육류 가공 농장에서 200명 이상의 이민 노동자가 해고되는 등 노동력 부족 문제가 현실화되고 있다”며 “노동력 부족으로 공장들이 생산 라인을 감축해야 할 경우 공급이 악화돼 결국 식료품 가격 상승으로 이어질 수밖에 없다”고 보도했다.



경제성장은 노동자 수와 생산성에 좌우되는 만큼, 트럼프 행정부의 이민 정책은 경제성장률을 끌어내릴 것으로 보인다. 지난달 24일 WSJ의 보도에서 경제학자들은 트럼프 행정부의 이민 정책이 올해 성장률을 -0.2%포인트, 내년에는 -0.3%포인트 낮출 것으로 예상했다.



이 같은 상황 속에서도 트럼프 행정부는 각국과 무역 협상을 지속하겠다는 의지를 내비쳤다. 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표는 이날 폭스뉴스와 인터뷰에서 “무역 상대국들과 매우 긴밀하게 협의를 계속하고 있다”고 설명했다. 이는 지난달 29일 미국 연방 항소 법원이 “미국 정부가 전 세계 국가들에 부과한 상호 관세에 법적 근거가 없다”며 트럼프 대통령의 관세 정책에 제동을 건 것에 대한 발언으로 그리어 대표는 “법원이 뭐라고 판단하든지 상관없이 각자의 협상을 계속 추진하고 있다”고 말했다.

