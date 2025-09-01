“간토대지진 학살 검증 법률 제정 검토”

102년 전 발생한 간토(關東·관동)대지진과 뒤이은 대량 학살로 희생된 재일조선인을 기리는 추도식이 1일 일본 곳곳에서 열렸다.



김장현 주일대사대리는 이날 도쿄 신주쿠구 한국문화원에서 재일본대한민국민단도쿄본부(민단) 주최로 엄수된 ‘제102주년 관동대진재 한국인 순난자 추념식’ 추념사에서 “그날의 혼란 속에서 잘못된 선동과 유언비어로 인해 많은 수의 한국인이 소중한 생명을 억울하게 잃었다”며 “한·일 양국이 함께 더 넓은 미래로 나아가기 위해서는 지난 역사를 있는 그대로 기억하고 성찰하는 용기가 필요하다”고 밝혔다.

1일 일본 도쿄 신주쿠구 한국문화원에서 엄수된 ‘제102주년 관동대진재 한국인 순난자 추념식’에서 참석자들이 헌화 후 묵념하고 있다.

오영석 민단 도쿄본부 단장은 “(한·일의) 진정한 화해와 공존은 서로의 상처를 직시하고, 그것을 함께 치유하려는 용기 있는 노력 속에서만 가능할 것”이라고 말했다.



이날 행사에는 일본 측에서도 연립여당 공명당, 제1야당 입헌민주당, 공산당 소속 국회의원이 다수 참석해 헌화하고 대지진 발생 시각인 오전 11시58분에 맞춰 희생자 넋을 기리는 묵도를 진행했다.



도쿄 스미다구 요코아미초공원의 조선인 희생자 추도비 앞에서도 종일 추모 발길이 이어졌다. 입헌민주당 소속 히로오카 히데오 중의원(하원) 의원은 이날 오후 조총련 주최 추도모임에서 “반성 없이 ‘학살 사실을 확인할 수 없는 기록이 없다’는 답변만 되풀이하는 일본 정부 태도가 배외주의와 역사수정주의를 부추기고 있다”며 “학살 검증을 위한 법률 제정 방안을 검토해 나가겠다”고 밝혔다.



간토대지진은 1923년 9월1일 도쿄 등 일본 수도권을 강타한 규모 7.9 지진으로 당시 10만여명이 숨졌다. 계엄령 하에서 ‘조선인이 우물에 독을 풀었다’는 유언비어가 유포되면서 자경단이 학살을 자행해 조선인 6600명가량이 희생됐다.

도쿄=글·사진 유태영 특파원 anarchyn@segye.com

