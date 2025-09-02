[이코노 브리핑] 롯데카드 해킹 사고… “고객 정보 유출 확인중” 외

롯데카드 해킹 사고… “고객 정보 유출 확인중”

롯데카드에서 해킹사고가 발생해 금융당국이 조사에 나섰다. 1일 금융권에 따르면 롯데카드는 해킹 공격 시도가 발생한 사실을 이날 금융감독원에 신고했다. 롯데카드는 지난달 26일 특정 서버에서 악성코드 감염 사실을 확인하고, 전체 서버에 대한 정밀조사를 진행했다고 밝혔다. 같은 달 31일에는 온라인 결제 서버에서 외부 공격자가 자료 유출을 시도했던 흔적을 발견하고 외부 조사업체를 통해 정밀조사를 진행했으나 현재까지는 당사 고객 정보 등 주요 정보의 외부 유출은 확인되지 않았다고 설명했다. 금융당국은 롯데카드의 신고에 따라 사실관계를 확인 중이다.

2025년 상반기분 근로장려금 15일까지 신청

국세청은 오는 15일까지 2025년 귀속 상반기분 근로장려금 신청을 받는다고 1일 밝혔다. 올해 상반기에 근로소득만 있는 134만가구가 신청 대상이며, 심사를 거쳐 12월 말 지급할 예정이다. 근로소득 외 사업 또는 종교인 소득이 함께 있으면 내년 5월 정기신청 기간에 신청해야 한다. 이번 상반기분 근로장려금을 신청한 경우 내년 3월 하반기분은 별도로 신청하지 않아도 된다. 신청 대상자에게는 모바일(국민 비서) 또는 우편으로 안내문이 발송되며, 모바일 안내문의 ‘신청하기’나 자동응답 전화(1544-9944)로 신청할 수 있다.

한화투자증권, 장병호 신임 대표이사 선임

한화투자증권은 장병호(58·사진) 한화생명 부사장을 신임 대표이사로 공식 선임했다고 1일 밝혔다. 임기는 2027년 3월까지다. 장 대표는 서강대 정치외교학과를 졸업했으며, 같은 대학에서 경제학 석사 과정을 밟았다. 1995년 한화투자증권 입사 후 한화차이나(베이징), 한화큐셀(상하이) 등 해외 사업장을 거친 뒤 한화투자증권 해외사업팀장, 한화생명 경영지원팀 담당 임원, 금융비전Unit(유닛) 담당 임원 등을 역임했다.

