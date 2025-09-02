‘군공항 이전’ 설득 뒷짐 진 무안군수 [동서남북]

이재명 대통령 주재로 6월25일 광주광역시에서 열린 타운홀 미팅에서 김산 전남 무안군수는 광주 군공항 이전을 반대하는 군민들을 설득할 명분을 달라고 제안했다. 당시 김 군수가 내놓은 명분은 두 가지. 그는 “국가 주도로 군공항 이전을 추진하고 획기적인 인센티브를 달라”고 했다.



김 군수의 이날 태도는 그동안 광주시와 전남도가 마련한 대화의 테이블에 나오는 것조차 거부했던 모습과는 사뭇 달랐다. 그는 대통령 앞에서 중앙정부가 이 같은 명분을 준다면 자신이 광주 군공항의 무안 이전을 반대하는 주민들을 설득하겠다고 약속했다.

한현묵 사회2부 기자

이 대통령은 타운홀 미팅에서 대통령실에 군공항 이전을 논의할 6자 태스크포스(TF) 구성을 지시했다. 대통령 지시 하루 만에 TF가 꾸려졌다. TF는 대통령실이 주도하고 이해 당사자인 광주시와 전남도, 무안군 및 유관 부처인 국방부와 국토교통부, 기획재정부로 구성됐다. 2013년 군공항 이전 특별법이 제정된 이후 처음으로 대화의 자리가 마련된 것이다.



하지만 이런 기대는 기대에만 그치고 있다. TF가 구성된 지 석 달째를 맞고 있지만 아직 6자 간 회의는 한 차례도 개최되지 않았다. 지난 3개월간 부단체장급이 참석하는 사전협의만 3차례 열렸을 뿐이다. 무안군이 3차 회의에서 대통령실과 단독면담 후 회의에 불참하면서 사전협의도 언제 또 열릴지 알 수 없는 상황이다.



6자 TF 개최의 가장 큰 걸림돌은 무안군이다. 사전협의에서 무안군은 줄곧 군공항 이전 후보지를 공모방식으로 결정하자는 주장을 펴고 있다. 이는 군공항 이전 후보지를 원점에서 다시 논의하자는 주장과 다름없다.



군공항 이전의 핵심은 이전 후보지 결정이다. 그동안 공항 입지와 군사작전 적합성 등을 거쳐 무안과 함평, 고흥, 해남 등 4곳이 예비 이전 후보지로 결정됐다. 2023년 12월 광주시와 전남도는 무안으로 광주 민·군공항을 이전하자는 데 합의했다.



이제 무안이 유일한 군공항 이전 예비후보지다. 그동안 광주시와 전남도는 무안군에 협의를 요청했지만 묵묵부답이었다. 이 대통령 앞에서 전향적인 태도를 보인 김 군수가 TF에서 다른 목소리를 내자 지역민들은 그 진의에 의심을 품고 있다. 김 군수는 군민을 설득할 명분을 충분히 쥐고 있다. 어떻게 하면 지역발전을 위해 더 많은 지원사업과 인센티브를 가져올 수 있을지를 고민했으면 한다.

한현묵 사회2부 기자 hanshim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]