트리폴라, ‘스탑 브이엑스2’ 할인 프로모션 진행

뷰티 디바이스 전문 브랜드 트리폴라(Tripollar)는 1일 ‘스탑 브이엑스2(STOP VX2)’ 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

‘스탑 브이엑스2’는 세계 최초로 IPL(Intense Pulsed Light) 레이저 기술을 개발한 60년 역사의 이스라엘 의료장비회사 루메니스(Lumenis)사의 폴로젠이 특허 기술로 만든 가정용 뷰티 디바이스다.

행사는 ‘스탑 브이엑스2(STOP VX2)’의 2025 얼루어 베스트 오브 뷰티 어워드 스킨케어 디바이스 부문 ‘에디터스 픽’ 선정을 기념해 진행된다.

뷰티·패션 매거진 얼루어 코리아가 주관하는 베스트 오브 뷰티 어워드는 뷰티 전문가와 에디터, 일반 소비자의 심사로 선정된다.

‘에디터스 픽’은 얼루어 에디터와 전문가들이 오픈 테스트를 진행, 혁신성·트렌드·콘셉트 등을 고려해 선정한 올해 가장 주목해야 할 제품에 부여하는 인증 마크다.



트리폴라 관계자는 “가정용 디바이스 트렌드를 선도하는 다양한 제품들을 국내에 선보이기 위해 노력하겠다”고 말했다.

