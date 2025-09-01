세계일보

[포토] 제로베이스원 성한빈 '부드러운 카리스마'

입력 : 2025-09-01 14:55:42 수정 : 2025-09-01 14:55:40
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

그룹 제로베이스원 성한빈이 1일 오후 서울 용산구 한남동 블루스퀘어에서 열린 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 열띤 공연을 펼치고 있다.

 

한편, 타이틀곡 '아이코닉'은 제로베이스원이 걸어온 아티스트로서의 여정을 대표하는 곡으로, 각 멤버들의 매력과 정체성을 명확히 담았다. 


