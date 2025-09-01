한국한의약진흥원, ‘2025 한약소비 실태조사’…의료·조제·판매기관 대상

한국한의약진흥원은 9~12월 ‘2025 한약소비 실태조사’를 진행한다고 1일 밝혔다. 한약 소비 관련 실태를 파악해 근거 기반 정책 수립에 활용하기 위해서다.

‘2025년 한약소비 실태조사’ 포스터. 한국한의약진흥원 제공

전국 의료기관과 한약 조제·판매기관 등 총 3000곳을 대상으로 한약재 구입 현황과 첩약·한약제제 처방, 조제 현황 등을 조사·분석할 계획이다. 조사는 한방의료서비스 부문과 조제·판매 부문으로 나눠 진행한다.

조사 항목은 한방의료서비스 부문(한의원·한방병원, 요양·종합병원)의 경우 △한방 진료·처방 현황 △탕전 이용·한약 구입 현황 △한약재·탕전 이용에 대한 인식 △한약 이용 확대 방안 등 6개 영역, 총 35개 문항이다.

조제·판매 부문(약국·한약방)은 △한약 조제(판매) 처방 현황 △조제실 한약 이용 현황 △한약재에 대한 인식 △한약 이용 확대 방안 등 6개 영역, 24개 문항으로 이뤄진다.

이화동 원장 직무대행은 “이번 조사 결과는 한약 품질 관리 강화와 안전성·신뢰성 제고, 유통관리 선진화 등을 위한 정책개발의 근거로 활용될 것”이라며 “조사 자료는 한약 산업의 성장과 국민이 안심하고 한약을 이용할 수 있는 환경 조성에 중요한 기반이 되는 만큼 조사 대상 기관들의 적극적인 참여를 당부한다”고 말했다.

실태조사 결과는 내년 초 공표될 예정이며 한방의료이용 및 한약소비실태조사 누리집을 통해 확인할 수 있다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]