김민석 "李대통령, 野 만나려 노력"…장동혁 "여야 너무 멀어"

김민석 국무총리와 국민의힘 장동혁 대표는 1일 국회에서 회동하고 이재명 대통령과 장 대표의 회담을 포함해 여·야·정 협치 방안에 대해 의견을 주고받았다.



취임 축하 인사차 장 대표를 예방한 김 총리는 공개 발언에서 "이재명 대통령은 야당 지도자들과 다양한 방식으로 자주 만나기 위해 노력하려는 마음을 갖고 있다"고 말했다.



이 대통령이 한미정상회담 성과 공유를 위해 여야 지도부와의 회동을 추진하라고 지시한 데 대해서는 "한미회담이 끝난 후에도 당연히 여야 지도자에게 순방 결과를 설명할 기회를 가져야 한다는 생각에 제안한 것"이라며 "지금 아마 협의하는 것으로 알고 있다"고 언급했다.



그러면서 "조속히 회동이 이뤄져 국민이 궁금해하는 대목에 장 대표가 직접 듣고, 묻고, 설명 들을 기회가 만들어지면 좋겠다"며 "이를 통해 대통령과 여야, 장 대표 간 대화도 다양하고 풍성하게 이뤄지면 좋겠다"고 덧붙였다.



이에 장 대표는 "오늘 정기국회 개원식이 있지만, 여야가 손을 잡기에는 거리가 너무 먼 것 같다"고 말했다.

그는 "민생이 타들어 가는데 민주당은 위헌적인 내란특별재판부를 만들겠다고 하고, 3대 특검 연장을 예고하고, 한미회담 결과에 따라 기업이 부담해야 할 짐이 무거운데 보완 조치 없이 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안)이나 상법 개정안을 통과시켰다"고 비판했다.



또 "여당은 미래로 나가자면서 계속 과거의 일로 무리하게 야당을 공격하는 데 집중하고 있다"며 "그래서 야당에서도 여당과 협치의 손을 내밀지 못하는 거 아닌가 하는 안타까움이 있다"고 말했다.



아울러 "총리께서 오셨으니 여야 협치에 총리도 역할을 해주시고, 여·야·정이 함께 머리 맞대고 고민할 기회 만들어달라"고 당부했다.



이날 회동은 공개 발언과 비공개 회동을 포함해 17분가량 이어졌다.



박성훈 수석대변인은 회동 직후 기자들과 만나 "오늘 김 총리 예방이 앞으로 장 대표와 이재명 대통령 간 양자 영수회담으로 이어질 수 있는 단초가 됐다고 생각한다"고 의미를 부여했다.



그는 "여·야·정이 머리를 맞대고 민생 어려움을 해결할 자리를 만들자고 했기에 그 연장선상에서 이 대통령과 장 대표의 만남이 이뤄질 수 있다고 생각한다"며 "다양한 조율이 진행 중"이라고 말했다.



앞서 장 대표는 이 대통령과 일대일 회담이 약속돼야 여야 지도부와 이 대통령의 회동에 응하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

