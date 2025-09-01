KTL, 2025년 정규직 신입직원 공개채용

한국산업기술시험원(KTL)은 2025년 정규직 신입직원 공개채용을 한다고 1일 밝혔다.

채용인원은 일반직군 27명, 전문직군 6명, 공무직군 7명으로 총 40명이다.

이공계 연구직(시험평가 및 연구개발), 행정직(기획, 인사, 홍보 등), 기술직·사무직(시설유지보수, 행정지원(서무), 시료관리 등) 등 총 37개의 다양한 분야에 걸쳐 인재를 모집한다.

이번 채용은 국가직무능력표준(NCS) 기반의 직무역량을 중심으로 채용과정 공정성 강화를 위한 블라인드 채용으로 진행된다.

따라서 입사지원 시 성별, 가족관계, 출신지역 등을 작성하지 않도록 유의해야 한다.

단, 학력사항은 채용분야에 따라 정보수집 범위가 상이할 수 있다.

채용공고 기간은 8일 오전 11시까지로, 지원서 제출은 온라인 채용 누리집에서 가능하다.

채용전형은 일부 공무직군을 제외하고 △서류전형 △필기전형 및 인성검사 △1차 면접(발표평가, 실무중심) △2차 종합면접(인성중심) 순으로 총 4단계로 진행된다.

합격자 입사 예정일은 12월29일이다.

KTL은 지난해와 마찬가지로 국가유공자, 장애인, 이전지역(경남·울산) 인재, 저소득층, 북한이탈주민, 다문화가족에 대한 가점을 부여해 사회형평적 인력 채용 확대에 나선다.

최근 2년 이내 KTL 체험형 청년인턴을 수료한 지원자에게도 필기전형 가점을 부여한다.

채용분야별 구체적인 지원자격과 직무에 대한 내용은 온라인 채용 누리집에서 확인 가능하며, 기타 궁금한 사항은 채용전담 콜센터에 문의 가능하다.

이충원 KTL 경영지원본부장은 “이번 채용은 공공기관 공정채용 가이드라인을 준수하는 동시에 우수한 역량과 열정을 갖춘 핵심인재 선발을 목적으로 한다”며 “KTL과 함께 대한민국 산업발전에 기여하고자 하는 분들의 많은 지원을 바란다”고 밝혔다.

진주=강승우 기자 ksw@segye.com

