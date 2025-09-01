김용태 “전한길, 어디 아픈 건 아닌지”…김재섭 “당에서 쫓아내야”

국민의힘 김용태·김재섭 의원은 1일 전 한국사 전한길씨를 당에서 내쫓아야 한다고 입을 모았다.

김용태 의원은 이날 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 전씨가 최근 “내년 지방선거 공천 청탁을 받았다”고 발언한 것과 관련해 “어디 좀 아프신 거 아닌가 싶기도 하고 걱정도 된다”고 밝혔다.

전 한국사 강사 전한길씨. 뉴시스

그는 “너무 관심을 받고 싶어하시는 분 아닌가”라며 “이러한 발언들이 결국에 쌓이면 저희 당에 미치는 이미지에 부정적일 것이고, 지방선거에 출마하시려고 하는 분들한테 굉장히 악영향이 갈 것”이라고 우려했다.

그러면서 “저는 지도부가 결단하셔야 한다고 생각한다. ‘윤 어게인’이라든지, 전씨 같이 비상계엄을 옹호하는 것처럼 자꾸 행동하시는 분들하고의 관계는 당장에라도 설정하셔야 한다”고 강조했다.

‘결단의 방법이 뭐냐’는 진행자 질의에 김용태 의원은 “당에서 나가달라고 하는 것”이라고 답했다.

국민의힘 김용태 의원. 뉴스1

이어 “계엄을 옹호하거나 부정선거를 계속 말씀하시는 분들하고는 같이 갈 수 없다는 것을 명확하게 밝히셔야 한다”며 “결과적으로 당 지도부가 ‘윤 어게인’, 비상계엄을 옹호하는 듯한 세력하고 어떻게 할 것인가에 대한 의중을 먼저 밝히면 거기에 따라 필요한 절차가 진행될 수 있다”고 촉구했다.

김재섭 의원도 이날 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 나와 “찬탄파와 전한길이 같은 당에서 존재할 수 없다”며 “장동혁 대표가 강조하는 ‘단일대오’도 불가능하다”고 지적했다.

그는 “우리는 당론으로 부정선거가 없다고 여러 차례 이야기했고 역대 대통령 후보들도 다 사전투표를 했다”며 “전한길은 그걸 부정한 사람인데 그러면 당헌과 당규, 당론을 다 위배한 사람”이라고 설명했다.

국민의힘 김재섭 의원. 뉴스1

이어 “이 사람을 징계하거나 쫓아내지 않으면 장 대표가 말한 대로 당론을 어긴 사람을 쫓아내겠다는 말이 거짓말이 되는 것”이라며 “(전씨를) 쫓아내야 한다. 그것이 당위”라고 강조했다.

그러면서 “만약에 저런 식으로 망상을 주장할 수 있겠지만, 지금은 공공연하게 공당을 우습게 만드는 거 아닌가”라며 “공천이 어떻고, 내가 뭐 당대표한테 영향력이 있는 사람이라고 (말하면서) 이 정도로 당을 우습게 만드는 사람을 조치하지 않으면 그건 그거대로 문제”라고 말했다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]