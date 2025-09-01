서초구, AI 활용 주민 창작 지원 나선다

서울 서초구가 주민들의 인공지능(AI) 이해도와 활용 능력을 높일 수 있는 ‘서초 AI 아카데미’를 9월부터 운영한다.



31일 서초구에 따르면 ‘서초 AI 아카데미’는 청소년과 성인을 대상으로 AI의 원리를 이해하고 주체적으로 활용할 수 있도록 연령별 맞춤형 실습 커리큘럼으로 구성됐다. 교육은 참가자가 직접 AI 도구를 활용해 창작물을 만드는 방식으로, AI를 활용한 다양한 창작 활동을 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다.



이번 교육은 청소년반과 성인반으로 나눠 운영된다. 청소년반은 ‘AI로 웹툰 작가 도전하기’를 주제로 나만의 스토리를 만들고 AI로 이미지를 생성해 웹툰을 완성하는 전 과정을 교육한다. 성인반은 ‘나만의 감성, AI로 시 쓰고 작곡하기’라는 주제로 진행된다. AI를 활용해 감성적인 시를 쓰고 이를 가사로 한 노래를 제작하는 과정이다.



서울교대는 교육 프로그램 공동 개발과 교육장 제공을, 이티에듀㈜는 교육 프로그램 개발 지원과 강사진 배치 등을 맡는다. 교육 후 참가자의 작품은 구청 로비에 전시될 예정이다.



전성수 서초구청장은 “이번 프로그램은 AI를 단순히 ‘사용하는 기술’이 아니라 ‘창작과 문제 해결의 도구’로 경험할 기회”라고 말했다.

이병훈 기자

