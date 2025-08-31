김건희 구속기소한 특검, 남은 ‘매관매직 의혹’ 칼 겨눈다 [3대 특검]

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 여러 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)이 수사 개시 59일 만에 의혹의 ‘정점’인 김씨를 구속기소하면서 새로운 국면에 접어들었다. 특검팀은 남은 수사 기간 동안 김씨의 ‘매관매직 의혹’ 수사에 전념할 전망이다. 이미 기소한 명태균 공천개입·건진법사 청탁 의혹 사건에서도 김씨의 공천·인사 과정에서 어느 정도 개입했는지 규명해야 한다.



31일 법조계에 따르면 29일 김씨를 3대 의혹(도이치모터스 주가조작·명태균 공천개입·건진법사 청탁)으로만 일단 기소한 특검은 수사 과정에서 인지한 다른 사건들을 들여다보고 있다.

브리핑하는 김건희특검팀 윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기) 박상진 특검보가 29일 서울 세종대로 특검 사무실에서 브리핑을 하고 있다. 특검은 이날 김씨를 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌법상 알선수재 혐의로 구속기소했다. 뉴스1

◆반클리프 등 금품, 대가성·공모관계 규명 관건



김씨가 기업가들로부터 고가의 귀금속을 받고 각종 인사 청탁을 들어줬다는 매관매직 의혹이 대표적이다. 김씨는 윤 전 대통령 당선 직후인 2022년 3월 이봉관 서희건설 회장으로부터 ‘맏사위가 공직에서 일할 기회를 달라’는 청탁과 함께 6000만원 상당의 반클리프 앤 아펠 목걸이 등을 받았다는 의혹을 받는다. 박성근 전 검사는 목걸이 전달 시점으로부터 약 3개월 뒤인 같은 해 6월 윤석열정부 국무총리 비서실장으로 임명됐다.



로봇개 사업가 서성빈씨가 2022년 9월 사업상 편의를 받기 위해 김씨에게 건넨 것으로 의심되는 5000만원 상당의 바쉐론 콘스탄틴 시계도 있다. 특검팀의 김씨 일가 양평 공흥지구 개발 특혜 의혹 관련 압수수색 과정에서 이배용 국가교육위원회 위원장이 인사청탁 명목으로 전달한 의혹을 받는 금거북이도 발견되며 매관매직 의혹이 확대됐다.



특검팀은 김씨가 이 금품들을 받고 인사에 개입했는지 등 뇌물죄의 성립요건인 ‘대가성’을 규명할 방침이다. 김씨는 공무원이 아닌 영부인 신분이었던 만큼, 공무원 신분이었던 윤 전 대통령과의 공모관계 및 직무관련성을 밝혀 뇌물죄 적용을 적극 고려할 것으로 관측된다. 이외에도 이른바 ‘집사 게이트’, 삼부토건 주가조작 의혹, 양평 고속도로 특혜 의혹 등에 대한 수사도 이어간다.



◆‘공천·전당대회 개입’ 김건희 입김 있었나



이미 기소한 3대 의혹 중 ‘정치브로커’ 명태균씨 관련 공천개입 의혹과 관련해서도 실제 공천 과정에서 김씨의 입김이 있었는지 밝혀내야 할 것으로 보인다.



김씨는 2021년 6월부터 2022년 3월까지 2억7000만원 상당의 공표·비공표 여론조사 58회를 무상 제공받은 대가로 그해 치러진 6·1 국회의원 보궐선거에서 국민의힘 김영선 전 의원 등이 공천받도록 영향력을 행사했다는 의혹 등을 받는다. 특검은 윤 전 대통령과 공모해 불법 정치자금을 수수한 혐의(정치자금법 위반)로만 김씨를 기소한 상태다.



‘건진법사’ 전성배씨(구속)를 둘러싼 의혹 중에는 이미 기소한 그라프 목걸이 등 8000만원 상당의 금품 수수 혐의(특정범죄가중처벌법상 알선수재) 외에 ‘통일교 당원 가입’ 의혹 등이 남아 있다.



김씨가 전씨를 통해 2023년 국민의힘 전당대회에서 국민의힘 권성동·김기현 의원을 지원하기 위해 통일교 당원을 동원해 개입했고, 이를 대가로 통일교 측에 작년 총선 비례대표 공천을 약속해줬다는 의혹이다.



일련의 의혹과 관련해 특검은 전씨를 이날 오후 2시 김씨 구속기소 후 처음 불러 조사했다. 통일교 측으로부터 불법 정치자금 1억원을 받은 혐의 등으로 구속영장을 청구한 권 의원에 대한 체포동의요구서는 법무부에 29일 송부했다. 권 의원은 통일교 총재를 만나 큰절을 했다는 언론 보도와 관련해 “방문과 인사는 사실이지만 금품을 받은 일은 없다”고 주장했다.

유경민 기자 yookm@segye.com

