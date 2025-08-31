울릉군, 2025년 인구감소지역 시장·군수·구청장 정책간담회 참석

경북 울릉군은 지난 29일 세종컨벤션센터에서 ‘2025년 인구감소지역 시장군수구청장 정책간담회’에 참석, 행정안전부와 지방살리기 상생 자매결연 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

울릉군은 지난 29일 세종컨벤션센터에서 ‘2025년 인구감소지역 시장군수구청장 정책간담회’에 참석, 행정안전부와 지방살리기 상생 자매결연 업무협약을 체결한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 울릉군 제공

이날 정책간담회에는 행정안전부 장관 및 차관, 대통령실 자치발전비서관 등을 비롯해 전국 89개 인구감소지역 단체장이 참석해 △인구감소지역 건의서 전달 △업무협약(상생 자매결연, 행안부-인구감소지역-한국철도공사-쏘카) 및 세레머니, 정책토론을 실시했다.

이번 간담회를 통해 2025년 인구감소지역 주요정책을 기반으로 정부와 인구감소지역 지자체간 소통을 강화하고 인구감소 위기 대응을 위한 지역발전과 공동 대응체계 강화 등 다양한 방안을 의논하는 등 인구감소지역 발전을 위해 나아가기로 했다.

특히 남한권 울릉군수는 간담회에서 “의료취약지 도서지역인 울릉군의 봉직의 인건비 지원 필요성”을 건의하며, 지역 의료기반 확충이 지방소멸 위기 대응의 핵심 과제임을 강조했다.

아울러, 울릉군 등 8개 시군은 지역살리기 상생 자매결연 업무협약식을 통해 행정안전부와 지방살리기 상생발전을 도모하고, 내수경기 회복과 지역활력 제고를 위해 협력의 동반자로서 상호 공동협력하기로 했다.

울릉군은 지난 29일 세종컨벤션센터에서 ‘2025년 인구감소지역 시장군수구청장 정책간담회’에 참석, 행정안전부와 지방살리기 상생 자매결연 업무협약을 체결한 가운데 남한권 군수가 인사말을 하고 있다.

이번 협약을 통해 울릉군과 행안부 간 교류·협업도 더욱 활성화 될 전망이다.

남한권 군수는 “이번 정책간담회와 자매결연 협약은 인구감소지역의 현실적 문제 해결과 울릉군의 인구정책 발전을 위한 뜻깊은 계기”라며 “앞으로도 울릉도의 생활인구 유입과 지역경제 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

울릉=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]