강릉 재난사태 선포 [한강로 사진관]

강원 강릉지역이 사회재난이 아닌 자연재난으로는 사상 첫 재난 사태 지역으로 선포된 가운데 31일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지가 말라 있다. 오봉저수지 저수율은 14.9%로, 전날 15.3%에서 0.4%포인트 떨어졌다. 강릉=이재문 기자

정부는 30일 강릉에 국가 재난사태를 선포했다. 불·기름 유출 등 사회재난이 아닌 자연재해로는 사상 첫 사례다. 재난사태는 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 피해 최소화를 위해 선포하는 긴급조치로, 선포 시 인력·장비·물자 동원, 응급 지원, 공무원 비상소집 등 조치와 정부 차원의 지원이 이뤄진다.

강원 강릉지역이 사회재난이 아닌 자연재난으로는 사상 첫 재난 사태 지역으로 선포된 가운데 31일 강원 강릉시 홍제정수장에서 소방차들이 운반해 온 물을 쏟아 붓고 있다. 강릉=이재문 기자

국가 재난사태와 더불어 국가소방동원령도 발령됐다. 31일 오전 강릉 강북공설운동장에는 강원도 내 소방차 20대와 타 시·도에서 지원을 나온 소방차 51대 등 71대의 차량이 집결했다. 강원도소방본부는 이들 소방차를 이용해 동해·속초·평창·양양 등 4개 시·군에서 하루 2500~3000t의 물을 취수해 강릉 도심에 식수를 공급하는 역할을 하는 홍제정수장에 공급할 예정이다.

강원 강릉지역이 사회재난이 아닌 자연재난으로는 사상 첫 재난 사태 지역으로 선포된 가운데 31일 강원 강릉시 홍제정수장에서 소방차들이 운반해 온 물을 쏟아 붓고 있다. 강릉=이재문 기자

기상청에 따르면 올해 강릉 지역의 강수량은 8월 말 기준 404.2㎜로, 평년(1991년∼2020년) 983.7㎜의 절반 이하에 그치는 상황이다. 강릉 생활용수의 87%를 공급하는 오봉저수지도 역대 최저 저수율(14.9%)을 기록하자 이날부터 수도계량기 75%를 잠그는 제한급수에 돌입하는 등 급수난이 이어지는 실정이다.

강원도 강릉에 유례없는 가뭄이 이어지고 있는 31일 강릉중앙시장 내 한 식당에서 상인이 설거지를 마친 뒤 수도꼭지를 잠그고 있다. 이날 주요 식수원인 오봉저수지의 저수율이 15% 아래로 떨어지며 강릉시는 수도 계량기 75%를 잠그는 제한 급수를 본격적으로 시행했다. 강릉=이재문 기자

이재문 기자

