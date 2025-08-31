‘특별재판부’ 띄운 與… “사법독립 침해”

법원이 한덕수 전 국무총리에 대한 구속영장을 기각하자 더불어민주당이 들고 나온 이른바 ‘내란특별재판부’ 설치에 대해 법조계에서 우려의 목소리가 나오고 있다. 특정 사건을 처리하는 재판부 구성에 국회가 개입하는 것은 사실상 입법부가 사법권까지 행사하겠다는 것으로, 사법부 독립을 중대하게 침해한다는 지적이다.



31일 법조계에 따르면 민주당이 추진 중인 내란특별재판부 설치는 특정 사건을 국회 등의 추천을 통해 꾸린 별도의 재판부에서 전담 심리하는 방안이다. 국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들은 9월4일 법사위 전체회의에서 내란특별재판부 설치 등을 골자로 한 ‘내란특별법’(12·3 비상계엄의 후속조치 및 제보자 보호 등에 관한 특별법)을 상정할 계획이다. 해당 법안은 12·3 비상계엄 사건과 관련한 영장청구는 특별영장전담법관이, 1심과 항소심은 각각 서울중앙지법과 서울고법에 설치된 특별재판부가 전담한다는 내용이다.

전현희 더불어민주당 3대특검대응특위 총괄위원장이 31일 오전 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열고 발언하고 있다. 뉴시스

민주당은 앞서 서울중앙지법 형사25부(재판장 지귀연)의 윤석열 전 대통령 구속취소 결정과 대법원 전원합의체의 이재명 대통령 공직선거법 위반 사건 파기환송 직후에도 특별재판부 설치를 꺼내들었다. 법원이 27일 내란 우두머리 방조 혐의 등을 받는 한 전 총리에 대한 구속영장을 기각하자 민주당은 재판의 신뢰성을 확보해야 한다며 특별재판부를 도입하겠다는 뜻을 밝혔다.



그러나 법조계에서는 사법 독립 침해 우려가 제기되고 있다. 법안에 따르면 특별영장전담법관과 특별재판부는 국회와 법원, 대한변호사협회 추천으로 구성된 특별재판부후보자추천위원회가 추천하도록 한다. 법조계에서는 국회에서 특정 사건을 맡을 판사를 지정하는 것이 삼권분립을 침해하고 재판의 신뢰성과 공정성이 훼손될 수 있다는 비판이 나온다. 한 고법 부장판사는 “사법부 독립이라는 것은 삼권분립에 입각해 행정부 입법부 등을 서로 견제하기 위한 것인데, 특별재판부를 만든다는 것은 이러한 견제기능이 없어진다는 것”이라고 지적했다.



특별재판부 구성 자체가 헌법에 위배된다는 목소리도 나온다. 과거 2018년 이른바 ‘사법행정권 남용’ 사태 때에도 특별재판부를 설치하는 법안이 발의된 적 있다. 재판에 넘겨진 당사자들이 법관이라는 이유로 특별재판부 필요성이 제기됐지만 대법원의 반대 등으로 무산됐다. 당시 대법원은 “법률이 정한 법관에 의한 재판받을 권리를 침해할 소지가 있다”며 “사법행정권의 핵심인 사건배당과 사무분담에 개입해 사법부 독립 침해 문제가 제기되는 등 위헌 논란이 발생할 수 있다”는 반대 취지의 의견서를 국회에 제출했다.



다른 사건과 차별 대우를 한다는 점에서 특별재판부가 헌법상 기본권인 사법 영역에 대한 평등원칙 위반이라는 주장도 있다. 장영수 고려대 법학전문대학원 교수는 “어떤 사건을 특별재판부가 다뤄야 한다는 논리는 사법부 독립침해일 뿐만 아니라 평등의 원칙에 대한 침해”라며 “헌법 개정 없이 법률로 특별재판부를 만들면 위헌 문제가 있다”고 설명했다.

