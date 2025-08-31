2024년 SKY 중도탈락 2481명 ‘역대 최다’

지난해 서울대·고려대·연세대를 다니다 중도 탈락한 학생이 역대 최대 규모를 기록했다.



31일 종로학원이 대학정보공시 ‘대학알리미’ 정보를 분석한 결과에 따르면 서울대·고려대·연세대의 작년 중도 탈락 인원은 총 2481명으로 집계됐다. 이는 전년(2126명)보다 16.7%(355명) 증가한 수치로, 관련 공시가 이뤄진 2007년 이후 최대 규모다. 중도 탈락은 자퇴, 미등록, 미복학, 유급 등으로 학교에 복귀하지 않은 경우다.



이들 대학의 중도 탈락생이 역대 최대치를 기록한 것은 지난해 정부의 의대 증원 방침에 따라 2025학년도 의대 모집인원이 크게 늘었기 때문으로 보인다. 종로학원은 “중도 탈락생 상당수가 반수 등을 통해 의대나 의약학계열에 재입학한 것으로 추정된다”며 “2026학년도는 의대 모집인원이 다시 축소됐지만 3개 대학 최상위권 학생들의 의학계열 선호도는 지속될 수 있다”고 말했다.



중도 탈락자는 대학별로는 고려대가 1054명으로 가장 많았고, 연세대 942명, 서울대 485명이었다. 계열별로는 자연계가 1494명, 인문계 917명, 예체능 70명 순이었다. 다만 전년 대비 증가율은 인문계열이 20.2%(154명), 자연계열이 13.1%(173명)로 인문계 증가 폭이 더 컸다.



서울대 인문계열 중도 탈락자 학과는 인문계열 18명, 자유전공학부 15명, 경제학부 12명 순이었고, 고려대는 경영학과 71명, 경제학과 29명, 연세대는 인문계열 68명, 경영계열 45명 등이었다.



자연계열에선 서울대는 간호학과 27명, 첨단융합학부·화학생물공학부 24명, 재료공학부 22명 순이었고, 고려대는 전기전자공학부 65명, 생명공학부 60명, 연세대는 공학계열 155명, 이학계열 43명으로 집계됐다.

세종=김유나 기자 yoo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]