9월의 독립운동에 ‘한국광복군 창설’ 선정

국가보훈부는 2025년 9월 독립운동에 한국광복군 창설을 선정했다고 31일 밝혔다. 한국광복군은 1940년 9월 17일 중국 충칭에서 대한민국임시정부의 정규군으로 창설됐다. 병력은 창설 초기 수십 명에 불과했지만 국내외 동포들의 지원과 광복군의 적극적인 병력 모집·선전 활동을 통해 1945년 광복 직전에는 1000여명 규모의 정규군으로 성장했다. 광복군은 1943년에는 인도-버마 전선에 ‘인면전구공작대’를 파견, 영국군의 일본군을 상대로 한 작전에 참가해 선무공작, 후방지역 교란, 문서 번역 등을 수행했다. 1945년에는 미국 전략첩보국과 합작해 한반도 침투를 위한 국내진입작전을 준비하기도 했다. 광복군은 일제를 상대로 독립전쟁을 전개했던 임시정부의 정규군으로, 조국 독립을 위한 자주적 독립 의지로 높이 평가된다.



보훈부는 ‘2025년 9월 이달의 6·25전쟁영웅’으로 해군 전력증강과 6·25전쟁 전세 역전에 기여한 이성호(사진) 전 해군참모총장(해군 중장)을 선정했다고 밝혔다. 이 중장(전투 당시 중령)은 1950년 8월 통영상륙작전에서 해병대 최초의 단독 상륙작전 성공에 크게 기여했다.

