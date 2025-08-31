‘허위 할인율’ 알리익스프레스에 과징금 21억

중국계 쇼핑플랫폼 알리익스프레스가 7500개에 달하는 상품에 허위 할인율을 표기한 혐의로 수십억원의 과징금을 물게 됐다.



공정거래위원회는 표시광고법 위반 행위로 알리익스프레스 측에 시정명령과 함께 과징금 총 20억9300만원을 부과키로 했다고 31일 밝혔다.

알리익스프레스 허위 광고 예시. 공정위 제공

알리익스프레스의 계열사로 사이버몰에 입점한 오션스카이와 MICTW는 2023년 5월부터 지난해 10월까지 한국 소비자에게 상품을 판매하며 약 7500차례 거짓·과장 광고한 혐의를 받는다.



이들은 이전에 한 번도 판매한 적이 없는 가격을 할인 전 가격으로 표기한 뒤, 실제 판매가격을 통해 환산한 허위 할인율을 함께 적은 것으로 조사됐다. 예컨대 판매가 27만원인 태블릿PC의 정가를 66만원이라고 허위 기재한 뒤 할인율이 58%라고 소비자를 속인 것이다. 이 같은 방식으로 오션스카이는 2422개, MICTW는 5000개 상품을 올린 것으로 조사됐다.



공정위는 “상품의 할인 전 가격과 할인율에 관한 소비자 오인성을 유발하는 행위”라며 “상품의 실질적 할인율이나 경제적 이득을 실제보다 과장해서 인식하게 해 합리적인 구매 선택을 왜곡시키는 행위”라고 판단했다.



공정위는 알리익스프레스의 전자상거래법 위반 행위도 적발해 시정명령과 과태료 총 200만원을 부과했다. 알리익스프레스 운영자인 알리바바 싱가포르는 상호·대표자 성명·주소·전화번호 등 신원정보와 사이버몰 이용약관 등을 초기화면에 표시하지 않은 것으로 나타났다.



알리코리아는 알리익스프레스의 한국 상품 전문관인 ‘케이베뉴(K-Venue)’를 운영하면서 입점 판매자와 관련한 신원정보 확인 관련 의무 등을 따르지 않은 것으로 조사됐다.



공정위는 “국내 소비자의 합리적인 선택을 방해하는 행위를 엄정히 제재한 건”이라며 “국내외 사업자 구분 없이 동일한 기준으로 법을 집행해 소비자가 안심하고 거래할 수 있는 시장환경을 조성해 나가겠다”고 밝혔다.



알리익스프레스는 공정위의 과징금 부과 조처와 관련해 “공정위의 조사 과정에서 지적된 모든 사항은 즉각적으로 시정 조치를 완료했다”며 “해당 조치들은 공정위로부터 공식적인 인정을 받았다”고 밝혔다. 알리익스프레스는 또 “한국 시장에서 현지 규정과 기대치에 부합하도록 운영 체계를 지속해서 정비해왔다”면서 “앞으로도 소비자 경험과 신뢰를 핵심 가치로 삼고, 서비스 역량을 끊임없이 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.

채명준·이정한 기자

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]