대구교통공사 창립 30주년, 10월까지 고객감사 행사

대구교통공사는 창립 30주년과 지방공기업 경영평가 2년 연속 1위 달성을 기념해 10월까지 고객감사 행사를 진행한다고 31일 밝혔다.

고객감사 행사 배너. 대구교통공사 제공

도시철도의 안전성, 편의성, 직원의 친절한 서비스를 알리고, 시민과 함께하는 공사의 이미지를 강화하기 위해 마련했다. 총 6개 프로그램으로 온·오프라인을 넘나드는 다채로운 행사로 고객을 만난다. 9월에는 하양역·계명대역·영남대역 등 대학가 인근 역사에서 대학생 대상 퀴즈 이벤트를 진행한다. 참가자들은 공사와 관련된 퀴즈를 풀고, 정답을 맞히면 소정의 기념품을 받을 수 있다. 1·2·3호선 주요 역사에서도 같은 행사를 진행한다.

영화 관람 행사인 ‘시네마데이’행사도 준비했다. 사전 응모를 통해 선정된 시민 300명을 초청해 9월 2일과 4일, 롯데시네마 성서점과 동성로점에서 관람 행사가 열린다. 온라인으로는 9월 14일까지 인스타그램을 활용한 안전장비 인증 이벤트와 QR코드 영상 시청 이벤트가 진행된다. 참여자들은 손쉽게 모바일을 통해 이벤트에 동참할 수 있다.

이밖에 10월 31일 대구문화예술회관 팔공홀에서 열리는 대구국제방송교향악단 음악회에도 고객 100명을 초청한다. 각 역에 부착된 포스터 QR코드를 통해 9월 3~26일 응모 가능하다.

김기혁 공사 사장은 “공사 창립 30주년과 경영평가 2년 연속 1위의 성과는 시민의 성원이 있었기에 가능했다”며 “감사의 마음을 담아 다양한 행사를 마련했으니 시민들의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

