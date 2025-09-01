소아 근시는 성장하면서 자연 회복?… No, 방치하다간 ‘실명’ 부르는 망막박리 위험 88배까지 증가 [부모 백과사전]

“2000년 약 13억명(22%)이던 전 세계 근시 인구가 2050년이면 약 47억6000만명(49.8%), 즉 인구 절반이 근시가 될 것으로 예측됩니다. 국내의 경우는 더 심각합니다. 연구에 따르면 징집 대상인 19세 이상 성인 남성의 경우 96%가 근시입니다. 과장되게 표현하면 지금 세상이 ‘근시에 미쳤습니다.’”

백혜정 가천대 길병원 안과 교수(대한사시소아안과학회 회장)는 지난 29일 세계일보와의 인터뷰에서 “대만 등 아시아 일부 지역에서는 소아 근시와 관련해 적극적인 정책 개입을 하고 있다”며 “국내에서도 근시가 망막박리, 백내장 등 다양한 질환의 위험을 급격히 높인다는 경각심을 갖고 변화가 필요하다”고 지적했다. 가천대 길병원 제공

백혜정 가천대 길병원 안과 교수(대한사시소아안과학회 회장)는 지난 29일 세계일보와의 인터뷰에서 근시 증가에 대해 우려를 표했다. 소아 근시는 성인 이후 실명으로 이어질 수 있는 다양한 합병증 확률을 높이지만, 정작 이에 대한 경각심은 터무니없이 낮은 탓이다.

백 교수는 “소아에서 근시가 발생하면 연간 약 0.7~1 디옵터(D)씩 떨어진다”며 “이렇게 7디옵터의 고도 근시가 되면 시력을 상실할 수 있는 응급질환인 망막박리가 생길 수 있는 확률이 22배 증가한다. 7디옵터를 넘어서면 이 위험은 심지어 44배로 기하급수적으로 높아진다”고 지적했다.

소아 근시를 조기에 발견하고, 최대한 근시 진행을 억제할 수 있는 치료를 받아야 하는 이유다. 백 교수는 “소아 근시 진행을 조기에 발견하고 예방할 수 있도록 국가적 차원의 정책적 지원이 절실하다”고 강조했다. 다음은 백 교수와의 일문일답.

-소아 근시가 왜 문제인가.

“근시는 소아기에 발생해 진행되면 되돌이킬 수 없는, ‘비가역적인 성장관련 질환’이다. 고도근시가 되면 백내장(5.5∼12.4배), 녹내장(1.65배), 망막박리(21.5∼88배), 근시성 황반변성(40배) 등 다양한 합병증 발생 확률이 증가한다. 최근 근시를 늦출 수 있는 다양한 예방법이 개발됐기 때문에 소아에서 근시가 고도근시로 진행되기 전에 조기 발견해 예방하는 것이 최선이다.”

-건강보험심사평가원 통계를 보면 병원을 방문한 근시 환자 수는 줄었다.

“2015∼2024년 만 19세 이하 근시(H521)로 진료를 본 환자 수와 동일 연령대 인구 변화를 봐야 한다. 같은 기간 인구는 계속 감소 추세이기 때문에 총인구 대비 환자 수나 청구 건수는 오히려 증가했다.”

-왜 동아시아의 근시 발생이 더 많나.

“정확한 원인은 알려져 있지 않다. 추정 원인으로는 교육, 실내활동, 유전 등이 있다. 동아시아 국가들은 어릴 때부터 교육 강도가 매우 높아 근거리 작업이 증가하고 야외활동이 감소한다. 또 실내 생활이 다른 지역보다 높고 디지털 기기의 사용 비율도 높다. 동아시아 국가 출신이 다른 나라로 이민을 가도 자녀 근시 비율이 다른 인종에 비해 높은 점으로 미루어 유전과 환경의 복합적 요인으로 추정한다.”

-8세 이전에는 시력이 발달하는 시기라고 하니, 이때는 시력이 더 좋아질 수 있는 것 아닌가.

“많은 부모가 오해하는 부분이다. 시력 성장은 ‘눈 자체의 구조적 발달’을 의미하고, 이는 굴절 이상인 근시와는 다른 이야기다. 시간이 지나면 자연히 좋아지는 것이 아니라는 의미다. 오히려 6~7세에 근시가 시작됐다면 눈의 성장이 더 활발하기 때문에 근시도 더 빠르게 나빠질 수 있다.”

-소아 근시 치료는 어떻게 되나.

“정확하게 근시는 치료가 아니라 ‘진행 억제’다. 이미 생긴 근시를 되돌릴 수는 없다. 현재까지 알려진 진행 억제 중 가장 효과가 좋은 것은 아트로핀 안약 치료다. 그다음이 각막굴절교정렌즈, 다음이 안경렌즈다. 아트로핀이나 각막굴절교정렌즈는 효과는 좋지만 부작용이 있을 수 있다. 그래서 소아 치료에서는 그런 약점을 상쇄할 만한 충분한 효과가 필요할 때 사용하게 된다. 안경렌즈는 비침습적이기 때문에 쉽게 사용할 수 있지만 치료 효과는 다른 치료들에 비해 약해 근시 진행이 아주 빠르지 않은 경우에 사용하거나 다른 치료와 병용하는 경우가 많다.”

-각막굴절교정렌즈, 일명 ‘드림렌즈’의 원리는 무엇인가.

“일반적으로 구면렌즈는 렌즈 가장자리로 갈수록 빛을 굴절시키는 정도가 낮아지기 때문에, 렌즈 중심부를 통과한 빛은 안구의 중심부 망막 표면에 초점을 잘 맺힐 수 있지만 렌즈 주변부를 통과한 빛은 안구보다 뒤쪽에 빛의 초점이 맺히게 된다. 초점이 안구보다 뒤쪽에 맺히면 안구 성장의 자극 신호가 될 수 있고 이로 인해 안구가 길어지면서 근시가 유발된다고 추정한다. 따라서 주변부 렌즈의 굴절력을 높여 주변부 안구의 앞쪽에 빛의 초점을 맺도록 하면 근시 진행을 억제할 수 있을 것으로 보고, 각막굴절교정렌즈는 주변부 렌즈의 굴절력을 높여 놓았다. 각막굴절교정렌즈의 근시억제효과는 많은 임상연구에서 확인됐고, 유사한 광학적 원리로 안경렌즈를 만든 것이 근시억제안경이다.”

-실제 억제는 어느 정도 되나.

“아트로핀의 경우 대조군에 비해 약 50~70%의 근시억제 효과를 보이는 것으로 알려져 있다. 각막굴절교정렌즈의 경우도 다양하지만 대조군에 비해 약 30~60%의 억제효과를 보이는 것으로 보고되고 있다. 치료를 갑자기 끊는 경우 근시 진행이 재개되는 경우가 있으나 근시 진행이 느린 연령(만 12세 이후)에서는 그 영향이 적다. 치료중단은 전문의와 상의해 선별적으로 천천히 진행해야 한다.”

정진수 기자 jen@segye.com

