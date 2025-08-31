대통령실 "이배용 휴가 29일밤 재가됐지만…국회 출석은 별개"

대통령실이 김건희 여사에게 금거북이를 건넨 의혹을 받고 있는 이배용 국가교육위원장과 관련해 '휴가를 이유 삼아 국회에 불출석해서는 안 된다'는 취지의 입장을 내놨다.



강유정 대통령실 대변인은 31일 기자들에게 보낸 공지에서 "이 위원장의 휴가 신청은 지난 29일 밤 재가됐다"며 "그러나 국회 출석은 이와 별개의 사안이다. 휴가라고 해서 법률에 나온 국회 출석 및 답변의 의무가 면제되는 것은 아니다"라고 밝혔다.

이배용 국가교육위원회 위원장이 25일 서울 여의도 국회에서 열린 국회 교육위원회 전체회의에서 제안 발언하고 있다. 뉴스1

앞서 김건희 특별검사팀은 지난 28일 김 여사의 모친 최은순 씨의 금고에서 금거북이와 함께 이 위원장이 윤석열 전 대통령 부부에게 쓴 것으로 보이는 편지를 발견했다면서 이 위원장의 자택을 압수수색했다.



이 위원장은 이튿날인 29일 국무회의에 나오지 않았고, 이에 이 대통령은 국무회의 도중 "이 위원장이 참석했다면 신상 발언을 할 기회를 주고 싶었다"고 언급하기도 했다.



강 대변인은 29일 국무회의를 마친 뒤 브리핑에서 "이 위원장이 휴가를 신청했으나 결재는 되지 않은 것으로 안다"고 밝혔으며, 그러자 일각에서는 이 위원장이 다음 달 1일부터 열리는 정기국회에 출석하지 않기 위해 휴가를 낸 것 아니냐는 추측도 나왔다.



강 대변인의 이날 메시지는 이 위원장이 현시점 기준 휴가 승인을 받은 것은 맞지만, 이는 국회 불출석 사유가 되지 않는다는 점을 못 박은 것으로 풀이된다.



한편 강 대변인은 이 대통령과 여야 지도부 간 회동과 관련해서는 "현재 물밑에서 협의 중"이라며 "일정이 정해지는 대로 공지할 것"이라고 설명했다.

