'요가원 개원' 이효리 "모든 협찬, 제의 정중히 거절합니다" 공지

이효리 인스타그램

요가원 개원을 앞둔 가수 이효리가 갑작스러운 거절 의사를 전했다.

31일 이효리의 아난다 요가원 사회관계망서비스(SNS)에는 "아난다 요가원은 모든 협찬과 제의를 정중히 거절합니다. 조용히 집중해 수련할 수 있는 분위기를 위해 노력합니다. 일일이 답변 못 드리는 점 양해 부탁드립니다"라는 공지 글이 게시됐다.

이어 "예약 시스템 문제로 개원이 다소 지연되고 있습니다. 첫 주 열 계획이었지만 한 주 미뤄질 예정입니다. 넓은 양해 바랍니다"라고 전했다.

지난 29일 이효리의 소속사 안테나 측은 "이효리가 서울 서대문구 연희동에 요가원을 개업한다. 9월 첫째 주부터 수업을 시작한다"고 밝힌 바 있다.

이효리의 '아난다 요가원'은 사전 예약제로 운영되며, 회원을 모집해 하루 세 타임 수업을 진행할 예정인 것으로 알려졌다.

'아난다'라는 요가원 명은 이효리가 과거 카카오TV 디지털 예능 '페이스 아이디(FACE ID)'를 통해 선보인 요가 부캐(부 캐릭터) '아난다'에서 따 온 것으로 예상된다.

한편, 이효리는 지난해 8월 서울 평창동 단독주택을 60억 5000만원에 매입하며 제주에서 서울로 거처를 옮겼다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

