[단독] 등산로서 여성 때리고 금품 빼앗은 60대 남성 검거

서울의 한 등산로에서 여성을 폭행하고 금품을 빼앗은 남성이 경찰에 붙잡혔다.

연합뉴스

31일 경찰에 따르면 경기 구리경찰서는 29일 오후 5시쯤 서울 광진구 시내에서 강도 상해 혐의로 60대 남성 A씨를 긴급체포했다.

A씨는 사건 당일 서울 광진구 아차산 등산로에서 산책하던 50대 여성 B씨를 폭행한 뒤 금반지 등을 훔친 혐의를 받는다. A씨는 피해자가 가지고 있던 금반지와 목걸이 등과 현금 30여만원을 빼앗고 얼굴을 폭행한 것으로 전해졌다. B씨는 눈가가 찢어지는 피해를 당했으나 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다.

서울 광진경찰서와 경기 구리경찰서의 공조로 A씨는 검거됐다. 경찰은 ‘등산로에 있는 여성이 피를 흘리고 있다’는 내용의 행인 신고를 받고 출동해 3시간여 뒤 A씨를 서울 광진구 길거리에서 붙잡았다. 사건 현장인 아차산 등산로에는 폐쇄회로(CC)TV가 없었던 것으로 확인됐다. 두 사람이 함께 등산로에 진입한 것으로 파악됐는데, 경찰은 두 사람이 연인 사이였는지를 포함해 A씨의 범행 경위와 여죄를 수사하고 있다.

소진영 기자 solee@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]