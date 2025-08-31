“박지성과 파경 후 셋째 임신?”…김민지, 선 넘은 ‘가짜뉴스’에 분노

전 축구선수 박지성의 아내이자 전 SBS 아나운서 출신 방송인 김민지가 최근 불거진 루머에 대해 직접 입장을 밝혔다.

박지성 김민지 부부. 김민지 인스타그램 갈무리

김민지는 지난 30일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 여러 장의 사진과 함께 최근 자신을 둘러싼 가짜뉴스를 공개하며, 특유의 유쾌한 반응과 단호한 입장을 내비쳤다.

사진 속에는 아이를 안고 즐거워하는 김민지의 모습이 담겨 있었지만, 일부 게시물에는 ‘부모님 반대에도 결혼한 아나운서’라는 문구가 적혀 있었다. 박지성과 함께 찍힌 사진에는 ‘그런데 예상치 못한 김민지 부모님의 반대로 갈등을 겪었습니다. 평범한 직장인을 사위로 기대했던 만큼 걱정이 컸던 것이죠’라는 설명이 덧붙여졌는데, 이는 사실과 다른 내용이다.

김민지 전 아나운서가 직접 캡처해 공개한 가짜뉴스. 김민지 인스타그램 갈무리

김민지는 이를 두고 “연애할 때도 온갖 배신과 복수, 치정이 얽힌 스토리가 생성되더니, 최근엔 결혼반대설, 이혼설, 셋째 임신설까지 있는 것 같다! 이혼하고 임신이라니... 와우(wow)”라고 반응하며 루머를 일축했다.

이어 “아줌마 아저씨 사는 데 관심 가져줘서 고마워요. 그런데 미안해요. 우리 그렇게 멋지지 않다. 부모님 반대… 저도 좋아하는 잼얘(재밌는 이야기) 소재긴 한데, 남편은 옛날부터 유명한 일등 신랑감이었음”이라며 결혼에 대한 억측도 바로잡았다.

김민지는 박지성과의 첫 만남을 언급하며 “소개팅으로 만나 결혼했다”면서 “나와 남편은 가장 우리답게 만나서 여전히 우리답게 살고 있다”고 전했다.

한편, 박지성 김민지 부부는 2014년 결혼해 1남 2녀를 두고 있다. 이들 가족은 현재 영국 런던에서 거주 중이며 김민지는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 대중과 소통하고 있다.

김지수 온라인 뉴스 기자 jisu@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]