SKT, 슈나이더와 '울산 AI 데이터센터' 구축 맞손

SK텔레콤이 국내 최대 규모로 건설 중인 ‘SK 인공지능(AI) 데이터센터 울산’에 기계·전기·배관(MEP) 장비 업체 슈나이더 일렉트릭의 장비를 도입한다.

SKT는 최근 AI 데이터센터 솔루션 기업인 슈나이더 일렉트릭과 ‘SK AI 데이터센터 울산’ 구축을 위한 MEP 장비 통합 구매 계약을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 계약은 양사가 지난 3월 모바일월드콩그레스(MWC) 2025에서 파트너십을 맺은 뒤 내놓은 첫 번째 결과물이다. SK AI 데이터센터 울산에 슈나이더의 배전반, 무정전전원장치(UPS), 변압기, 자동제어 등 5개 영역의 MEP 장비가 들어간다. 이와 함께 슈나이더의 전력 설계·분석·운영 솔루션인 ETAP을 SKT의 통합 AI 데이터센터 인프라 관리 시스템(DCIM)에 결합해 운용 효율을 끌어올릴 방침이다.

양사는 SK온의 리튬이온 배터리를 활용한 UPS·에너지저장장치(ESS) 개발, SK그룹 전체의 MEP 장비 수요 대응 등의 내용을 담은 추가 양해각서(MOU)도 체결했다. 두 회사 간 협력을 SK그룹 전반으로 확대해 성과를 극대화하겠다는 구상이다. 이 밖에 △SKT 통합 AI DCIM과 슈나이더 자동 제어 시스템 연동·상품화 추진 △MEP 레퍼런스 디자인 도출과 데이터센터 설계·구축 서비스 공동 수행 △에너지 구독 사업(EaaS) 확대 공동 영업 등도 추진한다.

유영상 SKT 최고경영자(CEO)는 “이번 협력 확대는 자강과 협력이라는 AI 피라미드 전략의 연장선”이라며 “향후 구로 AI 데이터센터 구축과 울산 AI 데이터센의 기가와트(GW)급 확장에 기여할 뿐 아니라 SK 그룹 멤버사와도 최고의 시너지를 창출할 것으로 기대한다”고 말했다.

윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

