“피자에 피규어, 커피에 쿠폰”…요즘 소비자들 지갑 여는 비밀

최근 국내 IP 시장은 다양한 게임과 영화 등을 통해 지속해서 성장하고 있다. 이에 따라 유통업계는 원소스 멀티유즈(OSMU)의 일환으로 다양한 콜라보 제품을 출시하고 있다.

31일 업계에 따르면 세계 배달 피자 리더 도미노피자는 스마일게이트 RPG의 대표 MMORPG(다중접속역할수행게임) 로스트아크와 ‘2025 로스트아크 굿즈 스페셜 딜’을 진행하고 있다.

도미노피자의 ‘2025 로스트아크 굿즈 스페셜 딜’ 프로모션은 오는 14일까지 진행되는 프로모션으로 도미노피자 자사앱으로 프리미엄 피자(L) 주문 시 로스트아크 굿즈 세트(피규어 콜드컵 굿즈, 로스트아크 카드팩, 게임 쿠폰)와 콜라 1.25L로 구성된 스페셜 딜을 3000원에 구매할 수 있다. 이번 스페셜 딜 프로모션은 혜택 제공과 함께 로스트아크의 캐릭터 ‘모코코’가 그려져있는 한정판 피자박스도 선보여 도미노피자와 로스트아크를 즐기는 고객들에게 색다른 즐거움을 제공하고 있다.

이디야커피는 글로벌 인기 게임 ‘붕괴: 스타레일’과 손잡고 오는 15일까지 ‘DAILY EDIYA’를 테마로 한 브랜드 협업을 통해 MZ세대에게 새로운 소비 경험을 제공한다. 우선 협업 세트로 아메리카노, 딸기 듬뿍 라떼, 아샷추, 아망추 등 인기 메뉴로 구성해, 매장에서 구매 시 캐릭터 포토카드와 게임 아이템 쿠폰이 랜덤 증정된다. 이디야멤버스 앱에서는 아크릴 블록, 아크릴 스탠드, 기프트카드로 구성된 굿즈 사전예약이 진행되며, 네이버 스마트스토어에서는 솜 인형 키링, 아크릴 코롯토, 마우스패드 세트를 한정 판매한다. 배달앱 주문 시에는 포토카드와 쿠폰이 각 2매씩 제공된다.

이와 같은 인기 IP들과의 협업은 편의점 업계에서도 활발하게 진행하고 있다. CU는 업계 최초로 닌텐도와 제휴를 맺고 인기 게임 캐릭터 '피크민'과의 협업을 통해 CU 매장 방문한 후 스페셜 스폿을 아래로 스와이프하면 특별한 디자인의 '피크민 4 우주선 데코 피크민' 모종을 받을 수 있다. 이와 함께 CU는 피크민 IP 협업 상품 선보였다. '피크민 요거트 마카롱'은 게임 속 피크민들이 과일을 모아 온다는 설정을 활용해 상큼한 과일 맛을 제품에 담았으며, '커스터드 도넛'은 독일식 이스트 도넛인 베를리너 도우에 바닐라빈을 넣은 커스타드 크림을 가득 채워 맛과 식감을 강화했다. 각 제품에는 피크민 띠부씰 스티커까지 득할 수 있다.

GS25는 1020세대에서 큰 인기를 끌고 있는 캐릭터 브랜드 ‘픽셀리(PIXELY)’와 인기 유튜브 크리에이터 ‘잠뜰TV’ 그리고 오리지널 캐릭터 브랜드 ‘픽셀리’와 협업해 다양한 상품군을 순차적으로 선보인다. GS25는 첫 출시 상품으로 빵, 아이스크림 등 MZ세대 간식 소비 트렌드를 반영한 카테고리이며, 빵 상품에는 띠부씰이 동봉돼 소장 가치를 더했다. 이번 협업은 팬들과 실시간 소통과 참여를 유도하는 ‘팬 참여형 소비’라 효과가 더할 것으로 기대된다.

업계 관계자는 “인기IP들과의 협업 트렌드 속에 상품 출시는 물론이고 할인마케팅과 캐릭터 등을 활용한 상품까지 출시해 인기가 이어지고 있다”며 “앞으로의 IP협업 트렌드는 소비자들이 직접 참여하고 소장가치까지 더하며 발전해 나갈 것으로 기대된다”고 말했다.

