미국 “팔레스타인 대표단 입국 불허”… 유엔 총회 참석 차단

오는 9월 미국 뉴욕에서 열릴 유엔 총회에 팔레스타인 자치정부 대표단이 참석할 수 없게 되었다고 미 국무부가 밝혔다. 앞서 프랑스, 영국, 캐나다 등은 이번 유엔 총회를 계기로 팔레스타인을 이스라엘과 대등한 독립국으로 승인하겠다는 방침을 공개한 바 있다.

마코 루비오 미국 국무부 장관. 그는 29일(현지시간) 뉴욕에서 열리는 유엔 총회에 참석하려는 팔레스타인 자치정부 대표단 80여명의 미국 비자를 취소했다고 밝혔다. EPA연합뉴스

29일(현지시간) BBC 방송에 따르면 마코 루비오 미 국무장관은 이날 마흐무드 압바스 수반을 비롯한 팔레스타인 자치정부 대표단 80여명의 미국 입국 비자가 취소됐음을 알렸다. 유엔 본부는 뉴욕에 있는 만큼 미국 비자 없이는 유엔 총회 참석이 불가하다. 루비오 장관은 “팔레스타인 자치정부가 중동 평화를 위한 국제사회 노력에 해악을 끼쳤다”고 이유를 설명했다.

팔레스타인은 유엔의 정식 회원국은 아니지만 옵서버 국가로 유엔에 대사를 상주시키고 있다. 유엔 주재 팔레스타인 대표부 리야드 만수르 대사는 앞서 “압바스 수반이 팔레스타인 자치정부 대표단을 이끌고 유엔 총회에 참석할 것”이라고 밝혔다. 하지만 미 행정부의 비자 취소 조치로 압바스 수반의 뉴욕 방문이 좌절된다면 결국 만수르 대사 본인이 유엔 총회에서 팔레스타인 자치정부 입장을 대변할 수밖에 없게 된다.

이를 두고 ‘미국은 외국 관리가 유엔 본부 방문을 위해 뉴욕을 찾는 것을 방해해선 안 된다’는 내용이 포함된 유엔 본부 협정 위반 아니냐는 지적이 제기된다. 압바스 수반 측은 “팔레스타인은 유엔의 옵서버 국가”라며 “미국은 국제법과 유엔 본부 협정에 명백히 모순되는 이번 비자 취소 결정을 철회해야 한다”고 촉구했다.

마흐무드 압바스 팔레스타인 자치정부 수반이 2024년 9월 미국 뉴욕에서 열린 유엔 총회에 참석해 연설하고 있다. 미 행정부가 그의 미국 비자를 취소함에 따라 올해는 유엔 총회에서 그의 모습을 볼 수 없을 가능성이 커졌다. AP연합뉴스

제1차 세계대전 휴전 이듬해인 1919년 창설된 국제연맹은 오늘날 유엔의 전신(前身)에 해당한다. 국제연맹 본부는 영세 중립국인 스위스 제네바에 세워졌다. 하지만 제2차 세계대전 직후 국제연맹이 유엔으로 탈바꿈하는 과정에서 그 위치가 미국 뉴욕으로 이동했다. 이는 미국의 적극적인 관여와 개입 없이는 유엔이 무용지물에 그칠 것이란 우려 때문이었다. 미국을 유엔에 묶어 두려고 일부러 유엔 본부를 미국에 설치한 것인데, 되레 미국이 껄끄럽게 여기는 국가나 단체 대표의 유엔 방문을 차단하는 수단으로 악용된 셈이다.

반면 이스라엘 정부는 쌍수를 들어 환영하고 나섰다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 팔레스타인을 정식 국가로 인정하는 이른바 ‘2국가 해법’(Two-state solution)에 결사 반대하는 입장이다. 친(親)이스라엘 성향이 확고한 도널드 트럼프 미국 대통령도 전적으로 네타냐후 총리 편이다. 그는 프랑스, 영국, 캐나다 등의 팔레스타인 국가 승인 움직임에 대해 “일고의 가치도 없다”고 폄하했다. 트럼프 대통령의 사돈인 찰스 쿠슈너 주(駐)프랑스 미국 대사는 최근 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 앞으로 “프랑스 국내 반(反)유대주의 행동에 대한 프랑스 정부의 대처가 미흡하다”는 취지의 공개 서한을 보냈다가 두 나라 간 외교 마찰로 비화하기도 했다.

김태훈 논설위원 af103@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]