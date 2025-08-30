고민시, 학폭의혹 3달만에 입장표명 "가해 사실 없어"

배우 고민시가 학창시절의 학교폭력 의혹에 대해 석달만에 입장을 밝혔다.

고민시는 30일 새벽 자신의 인스타그램을 통해 "단언컨대 학폭을 한 사실이 절대 없다"고 밝혔다.

그는 "피해자라 폭로한 이의 신원 미상 커뮤니티 글 외 학폭 사실 확인을 할 수 있는 뚜렷한 정황은 그 무엇도 없지만, 피해에 있어 정확한 증거 제시가 쉽지 않음 역시 동의하는 바다. 가해자가 아닌 증거를 뒷받침할 타당성있는 자료를 제출해 수사 진행 중이다. 허위사실을 포함한 학폭 폭로에 관해 시간이 오래 걸리더라도 진실을 밝혀낼 때까지 멈출 일은 절대 없을 것"이라고 적었다.

이어 "나 역시 중대한 사회문제인 학폭은 엄격히 처벌해야 마땅한 것이라 생각한다. 이를 악의로 역이용하는 것은 본질을 흐려 진정한 학폭 문제 심각성을 희석시키는 일이다. 분명 거짓이라 했음에도 입맛대로 만들어 단정·확정지어 버리는, 온갖 카더라가 난무하는 인터넷 세상 속 사람을 무참히 보내버릴 수 있다는 게 얼마나 잔인하고 끔찍한 일인지 이 사실을 부디 모두가 알았으면 좋겠다. 기필코 진실은 반드시 밝혀지게 될 것이다."

그러면서 "몇 달 동안 수사 결과만을 기다리면서 하루에도 수십번씩 끝자락까지 요동치는 마음을 다잡고 또 잡으며 버티고 삼켜냈는지 모른다"며 "이제는 더 이상 마냥 기다리고 계실 분들을 위해서라도 나의 입장을 밝히는 것이 도리라는 생각이 들어 말씀드린다"고 설명했다.

아울러 "일탈을 즐거워하며 철 없이 학창 시절을 보낸 학생이었음을 그 누구보다 스스로 가장 잘 인지하고 후회하기에 부족했던 만큼 완벽하진 못할지라도 진심을 다해 더 나은 삶을 살아가자는 마음 하나로 지금껏 걸어왔다"며 "여러 가십과 루머에도 감내는 물론 그저 모든 것이 내 몫이라 여기며 흘려보냈지만, 과거가 불완전했다는 이유로 누명까지 떠안아야 할 이유는 결코 없다. 인정할 것은 확실히 인정하고 명백히 아닌 것은 아닌 것"이라고 강조했다.

앞서 지난 5월 온라인 커뮤니티를 통해 고민시 학폭 의혹이 제기됐다. 작성자는 고민시가 중학생 시절 금품 갈취, 폭언, 장애 학생 조롱과 협박 등을 일삼았다고 주장했다. 당시 소속사 미스틱스토리는 "명백한 허위사실"이라며 "배우를 믿고 있다. 민·형사상 법적조치에 들어갈 것"이라고 했다.

