“우산 챙길까, 선크림 바를까?”…토요일 날씨 헷갈리는 이유

30일 토요일은 전국 대부분 지역에 소나기가 내리는 곳이 있겠으며 무더운 날씨가 이어지겠다.

기상청은 "중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방과 제주도는 가끔 구름 많겠다"고 예보했다.

예상 강수량은 △서울, 인천, 경기 서해5도 5~60㎜(많은 곳 서울·경기북부 80㎜ 이상) △강원내륙·산지 5~60㎜ △대전, 세종, 충남, 충북 5~30㎜ △광주, 전남, 전북내륙 5~30㎜ △경북서부내륙, 경남서부내륙 5~30㎜ △제주도 5~20㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

가시거리가 짧아지고 도로가 미끄럽겠으니 시설물 관리와 교통안전에 유의해야겠다.

당분간 기온은 평년(최저 18~23도, 최고 26~30도)보다 높겠다.

아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 30~35도가 되겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 26도, 인천 26도, 수원 26도, 춘천 24도, 강릉 27도, 청주 26도, 대전 25도, 전주 25도, 광주 25도, 대구 25도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 수원 31도, 춘천 32도, 강릉 33도, 청주 34도, 대전 33도, 전주 33도, 광주 33도, 대구 35도, 부산 33도, 제주 33도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

