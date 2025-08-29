트럼프, 시카고서 장갑차 동원한 대규모 불법체류자 단속 계획…군 투입 구실 될까

도널드 트럼프 미국 행정부가 중서부 최대 도시인 시카고에서 대규모 불법체류자 단속 작전을 펼칠 계획인 것으로 전해졌다. 서부 최대도시 로스앤젤레스(LA)와 수도 워싱턴에 이어 또 다시 트럼프 대통령이 미국 대도시에 군 병력을 투입할 가능성도 한층 커졌다.

미국 CBS 방송은 28일(현지시간) 소식통을 인용해 장갑차와 각종 전술 장비가 동원된 이민세관단속국(ICE)의 대규모 이민자 단속 작전이 시카고에서 전개될 예정이라고 보도했다. 이 작전은 이르면 다음달 5일부터 시작될 수 있다는 것이 소식통의 전언이다.

앞서 트럼프 행정부는 올해 봄부터 로스앤젤레스(LA)에서 장갑차 등을 동원한 단속 작전을 펼쳤다. 시카고에서도 비슷한 형식의 단속이 이뤄루어질 가능성이 크다. 당시 트럼프 대통령은 시카고에도 ICE 전술팀을 배치할 계획이었던 것으로 전해졌지만, 실제 배치는 이뤄지지 않았다. 이번 단속 작전이 당시 중단된 단속 계획의 연장선상에 놓인 것인지는 분명하지않다고 CBS는 설명했다.

시카고에 ICE 전술팀의 장갑차를 배치하려는 계획은 최근 트럼프 대통령이 추진하는 주 방위군 파견 계획과는 관련이 없이 별도로 추진되는 것으로 전해졌다. 다만, LA에서도 이민세관단속국(ICE)의 단속에 대해 불법체류자뿐 아니라 주민들이 거세게 반발한 것을 계기로 방위군과 해병대가 투입된 터라 시카고에서도 ICE 작전을 계기로 군이 투입될 가능성도 상당하다.

시카고에 ICE 작전이 시작되고, 군 투입까지 이루어지면 야당인 민주당의 반발도 한층 거세질 것으로 보인다. 미국에서 3번째로 큰 도시인 시카고는 LA, 워싱턴과 마찬가지로 대표적인 친민주당 도시다. 민주당 소속인 브랜든 존슨 시장이 재임 중이고, 시카고가 속한 일리노이 주지사도 민주당 소속 JB 프리츠커다. 이에 프리츠커 주지사는 최근 트럼프 행정부의 움직임에 대해 “시카고를 침공하려고 한다”고 반발 중이다.

이에 대해 국토안보부는 성명을 통해 “트럼프 대통령이 공언한 대로 미국의 거리와 도시를 다시 안전하게 만들 것”이라며 “전국 곳곳에서 갱단원과 살인범, 성범죄자 등 미국 사회를 위협하는 최악의 불법체류자들을 체포하고 추방하고 있다”고 밝혔다.

