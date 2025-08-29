역사박물관, 野 배현진 발굴 '최초 한국어 광복 방송' 전시

1945년 8월 15일 정오 히로히토 일왕이 항복 문서를 낭독하기 약 4시간 전 우리말과 애국가로 광복 소식을 가장 먼저 알린 미국의소리(VOA) 방송 사료가 대한민국역사박물관에 전시됐다.



대한민국역사박물관은 29일부터 진행되는 '멀리서 들려오는 광복의 소리' 행사에서 해당 사료를 일반에 공개한다.



이 사료는 국민의힘 배현진 의원이 미국 기록관리청 홈페이지에 올라와 있던 해당 방송 파일을 지난해 국정감사 때 발굴·공개한 것이다.



배 의원이 발굴한 당시 한국어 방송에서는 황성수 전 국회부의장이 "조선 동포 여러분, 일본은 무조건 항복을 하였습니다"라고 광복을 알렸다. 애국가 2절도 함께 방송됐다.



배 의원은 이날 해당 사료 발굴로 박물관으로부터 공로패를 받았다.



그는 행사 기념사에서 "대한민국의 광복 소식이 일왕의 패전 선언이 아니라 우리말로 우리 땅에 먼저 전달됐다는 새로운 역사적 사실을 발굴했다"며 "앞으로도 국회에서 더 많은 독립 관련 자료를 발굴하고 역사를 바로 세우기 위해 노력하겠다"고 말했다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]