소금빵 990원·식빵 1990원 가능?…유튜버가 쏘아 올린 ‘문제적 빵 가격’ 논쟁

경제 유튜버 ‘슈카월드’가 초저가 베이커리 팝업스토어를 열었다. ‘왜 한국 빵은 비싼가’에 대한 답을 찾기 위한 것이다. 소비자는 환영했으나 같은 자영업자는 곱지 않은 시선을 보냈다.

경제 유튜버 슈카가 베이커리 팝업 ‘ETF 베이커리’에서 판매할 빵을 들어 보이고 있다. 유튜브 채널 ‘슈카월드 코믹스’ 캡처

◆우리나라 빵은 왜 비싼가

슈카월드는 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 협업해 30일 서울 성수동에 베이커리 팝업 ‘ETF 베이커리’를 열었다.

열기까지의 과정은 유튜브 채널 ‘슈카월드 코믹스’에 공개했다.

슈카는 빵 만드는 법을 직접 배우고, 유정수 글로우서울 대표 등과 논의해 왜 빵이 비싼지, 가성비 있는 빵을 만들 수 있는 방법이 있는지 연구했다.

김하연 베이커리 강사는 왜 우리나라 빵이 다른 나라에 비해 비싼지에 대해 “빵이 주식이 아니기 때문”이라고 설명했다. 빵이 주식인 나라는 나라에서 밀가루 가격을 조정하는데 우리는 그렇지 않다는 것이다.

빵에 필요한 밀가루, 버터 등 대부분을 수입한다.

우리나라에서도 원유를 생산해 버터를 만들지만 주요 낙농국보다 우유 생산량이 적어 국산 우유로 만든 버터가 수입보다 더 비싸다.

경제 유튜버 슈카가 빵값에 대해 이야기하고 있다. 유튜브 채널 ‘슈카월드 코믹스’ 캡처

유정수 글로우서울 대표는 마진을 낮추고, 인건비·포장 등 부가 비용을 줄이면 빵 가격을 낮출 수 있을 것으로 봤다. 유튜브 채널 ‘슈카월드 코믹스’ 캡처

김 강사는 ‘박리다매’면 가성비 있는 빵 판매가 가능할 것으로 봤다.

유정수 대표는 가성비 있는 빵을 만드는 방법으로 4가지를 제시했다.

우선 버터, 계란, 우유 등 비싼 원재료가 들어가지 않는 빵으로 구성한다. 베이글의 경우 밀가루와 물, 소금 등 최소한의 재료만 들어간다.

두번째로 빵 모양을 단순화해 인건비를 줄인다. 현재 우리나라 빵 가격이 높은 것은 인건비가 비싼 것이 한 요인이다. 제빵업계의 인건비 비율은 전체 원가의 28.7%로, 식품 제조업 평균(8.1%)의 3배를 넘는 것으로 알려졌다. 다채로운 빵 모양을 만들려면 빵의 모양을 다양하게 성형해야 하고 손이 많이 간다. 모양이 비슷하면 비용을 줄일 수 있다는 것이다.

세번째는 포장 비용 줄이기다. 경쟁하다 보면 마케팅 차원에서 화려한 포장을 하게 되는데, 이를 최소화하자는 것이다.

마지막으로 이윤을 고정해 빵 퀄리티 높이는 방법이 있다. 예를 들어 원가 1000원에 3000원에 팔아 마진 2000원을 남긴다고 하자. 초콜릿 등 추가해 원가 2000원인 빵을 만들면 판매가 6000원, 마진 4000원을 보는 게 보통이다. 그러나 이윤을 2000원으로 고정해 4000원에 파는 것이다. 마진율을 낮지만 벌긴 버는 구조라고 설명한다.

◆최저가는 아니지만 ‘박리다매’ 전략

ETF 베이커리는 이런 연구들을 반영하고, 농장과의 가장 빠른 직거래로 가격을 낮췄다. ‘ETF’도 ‘EXPRESS TRADE FARM’을 줄인 것이다.

맛을 포기하진 않았다. 버터 대신 마가린을 넣어 봤으나 풍미가 떨어져 버터를 넣고 가격을 몇백원 더 올리기로 했다. 최저가일 필요는 없어서다.

베이커리 팝업 ‘ETF 베이커리’에서 판매하는 다양한 소금빵. 유튜브 채널 ‘슈카월드 코믹스’ 캡처

베이커리 팝업 ‘ETF 베이커리’에서 판매하는 하루견과프로틴롤. 유튜브 채널 ‘슈카월드 코믹스’ 캡처

그 결과 소금빵과 플레인 베이글, 군산 우리밀 바게트는 990원이라는 놀라운 가격에 선보일 수 있게 됐다.

진천 우유생식빵은 1990원, 공주 통밤생식빵도 3490원이다. 쑥절미소보로는 2490원, 의성마늘통쏘세지빵 3590원 등 시중보다 낮다. 영천 복숭아 따봤데이 케이크 2호도 1만8900원이다.

경제 유튜버라는 한 개인의 시도지만, 자영업자는 현실적인 어려움을 토로한다. 한 자영업자는 온라인 커뮤니티에 “나는 소금빵이 하루에 1000개, 1만개씩 팔려도 990원에는 절대 못 판다. 빵 하나 원가가 1000원인데 어떻게 파나. 판매가에 거품이 낀 게 아니라 유통에 거품 껴서 값을 못 내리는 건데, 애꿎은 자영업자만 자꾸 머리채 잡힌다는 생각이 든다”고 적었다.

반면 소비자들은 “자본주의 사회에서 싼 가격이 왜 욕먹느냐”, “소금빵을 3000원에 파는 게 오히려 이상하다” 등 긍정적인 반응을 보였다.

이진경 기자 ljin@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]