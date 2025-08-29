“샤넬보다 4배 비싸”…23만원짜리 립스틱 출시한 명품 브랜드

루비이통 최초의 뷰티 컬렉션인 ‘라 보떼 루이 비통’이 29일 한국에서 첫 선을 보였다.

루비이통 최초의 뷰티 컬렉션인 ‘라 보떼 루이비통’.루이비통 홈페이지 갈무리.

루이비통은 29일 서울 강남구 서울도산 ‘라 보떼 루이 비통’ 팝업 스토어에서 립 루즈·밤, 아이섀도 등으로 구성된 컬렉션을 공개했다.

‘라 보떼 루이 비통’은 독일 디자이너 콘스탄틴 그리치치가 케이스를 설계하고, 알루미늄·황동 소재와 리필 시스템을 도입해 차별화를 꾀했다.

컬렉션은 총 세 가지 카테고리로 출시됐다. 립스틱 ‘LV 루즈(LV Rouge)’과 립밤 ‘LV 밤(LV Baume)’, 4가지 컬러로 구성된 8종의 아이섀도우 팔레트 ‘LV 옴브레(LV Ombres)’ 등이다.

립스틱은 루이 비통의 이니셜 LV가 의미하는 로마 숫자 55에서 착안해 총 55가지 색상으로 출시됐다. 립밤은 10가지 컬러, 아이섀도 팔레트 ‘LV 옴브레’는 8종으로 출시됐다.

‘라 보떼 루이 비통’은 출시 전부터 제품 가격이 외신을 통해 공개되며 이슈가 된 바 있다.

이날 공개된 제품 가격은 립스틱 ·립밤 23만원. 아이섀도 팔레트 36만원 등이다. 케이스를 제외한 가격은 립스틱 리필은 9만8000원, 아이섀도 리필은 13만원에 판매한다. 이는 앞서 뷰티 라인을 선보인 에르메스나 샤넬, 디올 등과 비교해도 가격대가 높다.

에르메스 립스틱은 국내에서 9만원대, 샤넬은 5만~7만원대, 디올은 4~6만원대로 가격이 형성돼 있다. 이들과 비교해도 루이비통의 립스틱은 경쟁사 대비 2~3배 수준으로 비싼 셈이다.

한편, 이날 루이비통의 상징인 모노그램 패턴의 케이스와 파우치, 브러쉬 파우치 등도 함께 출시됐다. 립스틱 한 개가 들어간 루이비통 트렁크 모양의 케이스는 419만원에 판매된다.

