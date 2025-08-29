정부 “10월10일 임시공휴일 검토 안 해” vs 직장인 70% “연차 사용”

지난 8일 인천국제공항 1터미널 출국장이 해외여행을 떠나는 여행객들로 북적이는 모습. 뉴시스

올 추석 연휴에 직장인 10명 중 7명 이상은 연차를 사용해 최장 10일간 휴가를 계획하고 있는 것으로 조사됐다.

앞서 정부는 주말과 설 연휴 사이에 껴있던 올해 1월27일을 임시공휴일로 지정해 ‘6일 연휴’를 만들었지만 많은 이들이 해외로 떠나 기대만큼 내수 활성화가 이뤄지지 않았다.

이에 정부 내부에서는 임시공휴일이 유발하는 경제 활성화 효과가 크지 않다는 부정적 기류가 커진 한편, 기획재정부는 임시공휴일 지정을 검토조차 하지 않은 것으로 전해진다.

이처럼 임시공휴일 지정이 여부가 불투명해지면서 직장인들은 아쉽지만 그간 아껴둔 연차를 사용한다는 계획이다.

29일 여행·여가 플랫폼 여기어때가 앱 이용자 642명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과에 따르면 응답자의 무려 72.3%가 “징검다리 휴일에 연차를 사용하겠다”고 답했다.

이는 지난해 추석 연휴 조사 결과(63.1%)보다 9.2%포인트 증가한 수치로, 지난 연휴와 달리 연차 하루 사용해 최장 10일을 쉴 수 있기 때문이다.

직장인들은 10일간의 연휴 기간 계획한 활동으로는 해외여행이 가장 많았다. 응답자들은 평균 6일간 해외여행을 떠날 계획이라고 답했다.

그 이유로는 “올해 남은 마지막 장기 연휴 기회”(36%)라는 응답이 가장 많았고 이어 “국내 여행보다 가성비”(26.4%), “올해 첫 해외여행”(21.6%) 등을 들었다.

선호 여행지로는 응답자의 45.3%가 동남아시아를 선택했다. 선택 이유는 ‘부담 없는 거리’(30.4%)와 ‘저렴한 물가’(15.8%)가 많았다.

이는 높아진 추석 여행 비용에 대한 부담을 반영한 것으로 풀이된다. 실제 응답자의 85%가 추석 연휴 여행 경비가 평소 대비 더 비싸다고 답했다.

한편 노동자 휴식권을 앞세워 임시공휴일이 지정될 가능성은 여전히 남아있다.

그동안 정부는 국무회의에서 임시공휴일을 의결할 때 “국내 여행 및 소비 증진을 통한 내수 진작”과 아울러 “국민의 휴식권 보장”을 언급해왔다.

특히 이재명 대통령이 “10월 긴 추석 연휴 등을 활용한 내수 활성화 방안을 선제적으로 강구해 달라”고 지시한 만큼, 대규모 할인행사·고속도로 통행료 면제 등 내수 진작 대책과 맞물려 임시공휴일이 지정될 수도 있다.

이동준 기자 blondie@segye.com

